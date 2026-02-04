México Rojo vs México Verde EN VIVO; dónde VER a los equipos de la LAMP en la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- La jornada 4 de la Serie del Caribe 2026 tendrá uno de los duelos más esperados, pues México Rojo se enfrentará a México Verde, ambos representantes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Las batallas entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se han convertido en uno de los clásicos del circuito invernal, pero ahora se elevará a la justa caribeña mientras luchan por avanzar de ronda.

Al ser el campeón y anfitrión, el conjunto de México Rojo (Charros) fungirá como equipo local; los dirigidos por Benjamín Gil se encuentran en el segundo lugar de la competencia, luego de la valiosa victoria que consiguieron ante Puerto Rico. Luis Fernando Miranda se llevó la victoria luego de lanzar seis entradas de apenas dos imparables y cinco ponches, mientras que Eduardo Rivera cargó con la derrota.

Michael Wielansky fue quien comandó la ofensiva mexicana, ya que él produjo las únicas anotaciones del compromiso; el estadounidense inauguró la pizarra en la misma primera entrada en complicidad de un error en la defensiva boricua. Wielansky amplió la ventaja con un doblete en el tercer capítulo y coronó su actuación con un indiscutible a la pradera central para poner el tres por cero.

¡QUÉ NOCHE DE WIELANSKY!uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34

Va de 3-3 con 2RBI y batea .727AVGuD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/dKqRwprhDX — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 4, 2026

Por su parte, México Verde (Tomateros) llega después de sacarle una valiosa victoria a Panamá con Odrisamer Despaigne como el MVP; el lanzador de Yaquis de Obregón lanzó seis entradas de una carrera, lo cual fue clave para mantener a raya a la ofensiva canalera. Con el madero, Rodolfo Amador fue el responsable del par de anotaciones por la novena 'Tricolor', con un imparable al jardín central.

ODRISAMER DESPAIGNE FINALIZA SU LABOR uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83CuDDF2uD83CuDDFD



6 EL | 5 H | 0 C | 1 BB | 4 uD83CuDF6B pic.twitter.com/fHdx4CkA3v — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) February 3, 2026

Horarios del México Rojo vs. México Verde

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Miércoles, 4 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

La disputa no solo será en la ofensiva, pues ambas escuadras enviarán a dos de sus mejores abridores a la loma del Panamericano; por parte del México Rojo, iniciará el compromiso Ronald Medrano, quien colectó cinco triunfos con la franela de Jalisco en la temporada de la LAMP. Por el México Verde, se enviará a la loma a Faustino Carrera: el 'Guero' le lanzó a Charros en dos ocasiones durante la campaña 2025-2026, mismas en las que salió con la victoria, además de dejar una ERA de 2.19.

Fuente: Tribuna del Yaqui