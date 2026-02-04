MLB: Detroit de cacería; los Tigers alcanzan un acuerdo récord con el zurdo Framber Valdez

Detroit, Estados Unidos.- Los Detroit Tigers sacudieron el mercado de la agencia libre este miércoles, tras acordar un contrato de 115 millones de dólares por tres campañas con el lanzador agente libre dominicano Framber Valdez, según Jeff Passan de ESPN.

Valdez es un dos veces All-Star y campeón de la Serie Mundial 2022 con los Astros. Fue el as de Houston la temporada pasada con un récord de 13-11 y una efectividad de 3.66, y se convirtió en agente libre por primera vez. Ponchó a 187 y dio 68 bases por bolas en 192 entradas, mientras ganaba 18 millones de dólares en un acuerdo alcanzado la temporada baja que evitó arbitraje salarial. Fue titular en los últimos cuatro partidos inaugurales de la temporada de Houston.

El zurdo era uno de los brazos más codiciados

Ahora, el zurdo está listo para unirse a una rotación de los Tigers liderada por el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, quien acudió a una audiencia de arbitraje salarial récord este miércoles, con el zurdo pidiendo 32 millones de dólares y los Tigers ofreciendo 19 millones.

Desde que debutó en las Grandes Ligas en 2018 con los Astros, Valdez tiene un récord de 81-52 con una efectividad de 3.36. El dominicano de 32 años promedió más de 191 entradas en las últimas cuatro temporadas, uniéndose al lanzador derecho de los Giants, Logan Webb, como los únicos dos lanzadores que han lanzado al menos 175 entradas cada uno de esos años.

Valdez tuvo un récord de 15-7 con una efectividad de 2.91 en 28 partidos en 2024 y lanzó un juego sin hits en 2023, cuando fue All-Star por segunda temporada consecutiva. Tiene un récord de 8-4 con una efectividad de 4.34 en 17 partidos de postemporada, incluyendo 16 como titular.

Valdez no ha estado exento de polémicas

El quisqueyano lanzó en dos Series Mundiales para los Astros y fue el lanzador ganador en el decisivo Juego 6 que aseguró su campeonato de 2022 contra Filadelfia. En la Serie de 2022, tuvo un récord de 2-0 en dos aperturas mientras permitía dos carreras en 12 y un tercio de entradas (ERA de 1.46) y 18 ponches. Un año antes, permitió 10 carreras y 12 hits en 4 2/3 entradas (ERA de 19.29) en dos aperturas contra Atlanta.

Valdez rechazó una oferta calificativa de 22 millones 25 mil dólares de los Astros en noviembre, por lo que recibirían una selección compensatoria en el draft si completa su acuerdo con Detroit. Valdez lanzó un juego sin hits contra Cleveland el 1 de agosto de 2023. Estuvo cerca de otro poco más de un año después contra Texas, pero esa tentativa se rompió cuando Corey Seager conectó un jonrón con dos outs en la novena entrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui