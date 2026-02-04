MLB: Tarik Skubal pide 32 millones a los Tigers en el arbitraje; Detroit sólo le ofrece 19

Detroit, Estados Unidos.- Con dos Premios Cy Young en las alforjas y uno de los brazos zurdos más dominantes en toda MLB, Tarik Skubal se presentó a su audiencia de arbitraje salarial este miércoles, solicitando una cifra récord de 32 millones de dólares, algo que los Detroit Tigers rechazaron y a cambio sólo le ofrecieron 19 millones.

Sin embargo, la decisión final será tomada por Jeanne Charles, Walt De Treux y Allen Ponak el jueves. El dominicano Vladimir Guerrero Jr., primera base de Toronto, tiene el salario más alto en un caso de arbitraje resuelto por un panel, ganando por 19.9 millones de dólares en 2024 en un caso decidido por Charles, De Treux y Scott Buchheit.

Tarik Skubal and the Tigers' arbitration hearing commences soon.



It is worth remembering his 13.7 fWAR over the last two seasons equates to, roughly, $100.8M in value ($50.4M per season).



He is seeking $32M.



The Tigers have filed at $19M. pic.twitter.com/7TbKHIkTb8 — Dan Clark (@DanClarkSports) February 4, 2026

Como antecedente previo para una cifra similar, el tercera base de los Colorado Rockies, Nolan Arenado, presentó una solicitud récord de 30 millones de dólares en 2019, y luego aceptó un contrato de 260 millones de dólares por ocho años sin audiencia.

El contrato de 31 millones de dólares del también dominicano Juan Soto con los New York Yankees en 2024 es el mayor acuerdo de un año para un jugador elegible para arbitraje. David Price tiene el salario negociado más alto en un contrato de un año para un lanzador elegible para arbitraje, un acuerdo de 19.75 millones de dólares con Detroit en 2015.

Skubal ha sido pilar en el éxito de los Tigers en años recientes

Skubal, de 29 años y dos veces All-Star, será elegible para la agencia libre tras la próxima Serie Mundial. Tiene un récord de 54-37 con una efectividad de 3.08 en seis temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Tigers. La reciente campaña, Skubal tuvo un récord de 13-6 con una ERA de 2.21, la mejor de la Liga Americana en 31 aperturas, ponchando a 241 y otorgando 33 bases por bolas en 195 y un tercio de entradas mientras ganaba 10.5 millones de dólares. Su WHIP de 0.891 superó al de los lanzadores cualificados.

El zurdo es uno de los más dominantes en MLB

Hasta ahora, los jugadores que han acudido al arbitraje han ganado ambas decisiones. El lanzador derecho Kyle Bradish recibió 3.55 millones de dólares en lugar de la oferta de 2 millones 875,000 de los Baltimore Orioles, y el receptor Yainer Díaz recibió 4.5 millones en lugar de la propuesta de 3 millones de los Houston Astros.

