NBA: Los Mavericks envían a Anthony Davis a los Wizards en un canje de ocho jugadores

Dallas, Estados Unidos.- Los Washington Wizards sacudieron el mercado de canjes en la NBA, tras adquirir a Anthony Davis en un traspaso con los Mavericks que involucra a ocho jugadores, y que incluye selecciones del draft para Dallas, dijo este miércoles 8 de febrero de 2026 una persona con conocimiento del acuerdo.

Con este movimiento, los Mavs pretenden dar paso a la página del tan criticado que envió a la superestrella Luka Doncic a Los Angeles Lakers a cambio de un paquete encabezado por Davis el año pasado. El exgerente general Nico Harrison, quien fue despedido por Dallas en noviembre, organizó el acuerdo que enfadó a los aficionados. Las especulaciones sobre traspasos habían rodeado a Davis desde que Harrison fue despedido tras un inicio lento de temporada.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading 10-time NBA All-Star Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell and Dante Exum to the Washington Wizards for Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 first-round picks and 3 second-rounders, sources tell ESPN. pic.twitter.com/sfrQQubI5i — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Como parte del acuerdo, los Wizards están enviando a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III a los Mavericks junto con dos selecciones de primera ronda y tres de segunda ronda, según una persona que habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido aprobado por la NBA. Washington está recibiendo tres bases de Dallas: Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum.

Davis no duró mucho con los Mavericks

Los Wizards han dado un giro radical recientemente desde su reconstrucción tras perder 67 y 64 partidos en las dos últimas temporadas. Washington traspasó por Trae Young el mes pasado y ahora añade a Davis a un grupo de jóvenes jugadores que incluye al pívot Alex Sarr, la segunda elección en 2024.

Middleton fue enviado a Dallas

No está claro si Young o Davis jugarán mucho esta temporada, lo cual podría ser mejor dado que los Wizards pierden a su primera elección del draft este año si esta queda fuera del número 8. Aun así, un acuerdo como este sugiere que Washington está dispuesto a superar la fase de esperar suerte en la lotería. Un equipo 2026-27 con Davis, Young, Sarr y otros jugadores complementarios podría ser interesante en la Conferencia Este, aunque la salud siempre es una preocupación en alguien como Davis.

Fuente: Tribuna del Yaqui