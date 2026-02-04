Obed Vargas se ve disputando la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana: "Mi sueño más grande"

Ciudad de México.- Al ser presentado en el Atlético de Madrid como su nuevo fichaje, Obed Vargas habló sobre las posibilidades de disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. El mediocampista considera que haber fichado con el conjunto 'colchonero' le ayudará a ganarse un puesto en el listado que elaborará Javier Aguirre, director técnico del cuadro 'Tricolor'.
Vargas, nacido en Anchorage, Alaska, jugaba en la MLS para el Seattle Sounders, donde cautivó con su rendimiento y recibió múltiples ofertas tanto de la Liga MX como de Europa y se terminó decantando por el Atlético de Madrid. El centrocampista oficializó su fichaje hace varios días, pero no fue hasta el miércoles 4 de febrero que fue presentado por el club, además de revelar que portará el dorsal número 21.
Luego de dicha presentación, Obed aseguró que su firma con el legendario equipo de LaLiga es cumplir un sueño y que eso lo acerca a cumplir la meta de disputar un Mundial con México. "Creo que competir en el Atlético de Madrid, para mí una de las mejores ligas del mundo, te acerca a un Mundial".
Para mí es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país; el Mundial será en México, es uno de mis sueños más grandes y creo que estando aquí me acerca al objetivo".
El mexicano reveló que uno de los primeros jugadores que le dio la bienvenida fue Antoine Griezmann, a quien considera como una leyenda del balompié internacional y es uno de sus ídolos. "No creo que él sepa lo que significa para mí; ha sido una persona que me ha inspirado mucho, por lo que significa para el Atlético y lo que ha hecho acá; otro sueño también compartir con él y aprender mucho de él".
¿Cuándo debutará Obed Vargas con el Atlético de Madrid?
El mediocampista 'tricolor' ya se encuentra entrenando con el resto de la plantilla española y, aunque no se ha revelado la convocatoria, pudiera tener su primera actividad con el Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey 2026. En dicho compromiso, también se podrá tener el debut de Álvaro Fidalgo, mediocampista naturalizado mexicano que fue firmado por el Real Betis.
Fuente: Tribuna del Yaqui