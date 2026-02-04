República Dominicana vs Panamá; dónde ver EN VIVO al líder de la Serie del Caribe 2026 en la jornada 4

Zapopan, Jalisco.- Los Leones del Escogido, enfundados en los colores de la República Dominicana, marchan con un paso perfecto en la Serie del Caribe 2026, donde se erigen como los líderes del certamen, además de ser el campeón vigente en la competencia. En la cuarta jornada de la justa caribeña, el conjunto quisqueyano se enfrentará a Panamá, quien, en contraparte, aún busca su primera victoria del torneo y está en riesgo de ser el primer eliminado.

Dominicana descansó en la jornada 3, por lo que su encuentro más reciente fue el lunes, 2 de febrero, contra Puerto Rico, a quienes terminaron venciendo con marcador de cinco anotaciones por tres. Enny Romero fue el lanzador que cargó con la victoria luego de trabajar por espacio de cinco episodios en los que recibió solo tres imparables sin permitir anotaciones, mientras que Daryl Thompson fue quien se llevó el descalabro.

El conjunto dominicano tomó la ventaja desde el mismo primer episodio, luego de que Junior Lake inaugurara el marcador con un sencillo a los jardines, seguido por un extrabase de Cristhian Adames y Aderlin Rodríguez puso el tres por cero. El ataque continuó en el tercer capítulo con un doble de Erik González y el propio Adames ampliaba la diferencia a cinco rayitas; la sexta entrada trajo el despertar boricua, aunque solo les bastó para anotar tres carreras.

CONTINÚA ATACANDO LA OFENSIVA DE DOMINICANA



Cristhian Adames pega doble pa'l jardín izquierdo y Junior Lake anota



5?uD83DuDD3D uD83CuDDF5uD83CuDDF70-5uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/bMaiZkkHne — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 2, 2026

Por el lado de los panameños, llegan a la jornada 4 luego de haber sufrido una peleada derrota ante el equipo de México Verde (Tomateros de Culiacán), donde la figura del encuentro fue Odrisamer Despaigne. El inicialista del 'Tricolor' lanzó seis entradas de solo una carrera, por lo que se llevó la victoria, mientras que Jorge García cargó con la derrota luego de 4.1 capítulos de labor.

El marcador se abrió en la parte baja del tercer capítulo, donde Rodolfo Amador volvió a destacar por el conjunto mexicano; el 'Tornillín' conectó un sencillo al jardín central, el cual permitió que Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda se descolgaran a la registradora. Panamá se quitó la blanqueada hasta el séptimo rollo, con un doblete de Abraham Rodríguez.

MÉXICO VERDE TIMBRÓ LAS PRIMERAS uD83DuDE0E



Rodolfo Amador pegó sencillo y puso 2 carreras en la pizarra para su equipo



3?uD83DuDD3DuD83CuDDF5uD83CuDDE6 0-2 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/jkcvAnrily — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 3, 2026

Horarios del República Dominicana vs. Panamá

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Miércoles, 4 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

CON ESTE ENFRENTAMIENTO uD83CuDDF5uD83CuDDE6 vs uD83CuDDE9uD83CuDDF4 COMIENZA EL DÍA 4 DE SERIE DEL CARIBE 2026 pic.twitter.com/YWN1IVIHvz — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui