Shohei Ohtani espera ser recordado por ganar un tricampeonato con Los Ángeles Dodgers

Los Ángeles, Estados Unidos.- La inversión millonaria que hicieron Los Ángeles Dodgers sobre Shohei Ohtani hasta el momento ha dado resultados, pues desde el arribo del nipón, el conjunto se ha consolidado como el mejor de las Grandes Ligas, ganando las dos Series Mundiales en las que ha participado.

Para este 2026, los de California tienen la gran oportunidad de hacer historia y convertirse en el primer equipo de las últimas dos décadas que conquista tres Clásicos de Otoño de manera consecutiva en la MLB. Ante esa situación, el japonés dice no sentirse preocupado por lograrlo, pero definitivamente es algo que quiere aumentar en su legado.

"No pienso demasiado en ello. Sin embargo, espero que cuando me retire y mire hacia atrás, pueda decir que estuve en ese equipo que ganó tres campeonatos seguidos. Eso sería genial", declaró en una entrevista con Tom Llamas para la cadena internacional de NBC.

Shohei Ohtani is getting some throwing work in at Camelback Ranch early before Dodgers Spring Training kicks off uD83DuDC40



It’s been confirmed Ohtani will NOT pitch in the WBC this year.

pic.twitter.com/sQoHQZX3i2 — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 4, 2026

Los Dodgers entienden que son los candidatos a volver a levantar el trofeo y entusiasmar más a su afición; en esta temporada 'muerta' de movimientos, han firmado a peloteros destacados como Edwin Díaz y Kyle Tucker, quienes aportarán calidad al primer equipo.

"Creo que lo que ha hecho el grupo de propietarios es grandioso. Obviamente, los fans pagan dinero, compran boletos y vienen al juego. Así que creo que ese dinero se está utilizando para firmar a estos grandes jugadores y poner un producto ganador en el terreno", afirmó el cañonero.

Por otra parte, previo al arranque de los entrenamientos de primavera, el astro japonés está disfrutando su nueva etapa como escritor, ya que está difundiendo su nuevo libro infantil, 'Decoy Saves Opening Day' (Decoy salva el Día Inaugural), que fue lanzado oficialmente este martes.

Shohei Ohtani wrote a children's book about Decoy saving Opening Day uD83EuDD79



Here's an exclusive look at a few pages showing Decoy and Sho illustrations ?? pic.twitter.com/Xqc39ugDGJ — MLB (@MLB) January 31, 2026

Ohtani en esa misma entrevista reveló que todas las ganancias del libro serán donadas a refugios de animales, pero bromeó diciendo que tal vez su amado cachorro podría estar molesto por haber quedado fuera de todas esas negociaciones. "Ahora que lo pienso, tal vez debería haber negociado solo un poquito para conseguirle buena comida a Decoy", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui