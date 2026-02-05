Acabó la espera: El mexicano José Urquidy se sube al barco de los Pittsburgh Pirates por una campaña

Pittsburgh, Estados Unidos.- La espera para el mexicano José Urquidy llegó a su fin este jueves 5 de febrero de 2026, tras varios informes de que el lanzador sinaloense habría llegado a un acuerdo para sumarse a las filas de los Pittsburgh Pirates por una temporada y 1.5 millones de dólares.

Mark Feinsand, del portal de Major League Baseball (MLB), fue uno de los primeros en dar a conocer la información, señalando que con su firma, los Pirates están agregando un brazo probado en playoffs a su rotación, la cual incluye al ganador del Premio Cy Young de la campaña pasada, Paul Skenes.

Pirates, RHP José Urquidy reportedly agree to deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/zh9dtLmGHf — MLB (@MLB) February 5, 2026

Antes de acordar con el derecho mazatleco, se sabía que los Bucaneros estaban en el mercado en busca de otro brazo, y habían dado a conocer su interés en el zurdo estelar dominicano Framber Valdez, quien terminó acordando con los Detroit Tigres el miércoles. Urquidy no llega con el mismo cartel que Valdez, pero fue miembro de la misma rotación que ganó una Serie Mundial con los Astros en el 2022.

El mazatleco tuvo sus mejores años con los Astros

Urquidy, de 30 años, tuvo dos presentaciones con los Tigers la temporada pasada, pero tuvo gran parte de su éxito en Grandes Ligas en Houston del 2019 al 2022. En ese lapso, registró una efectividad de 3.74 en 60 aperturas con 281 ponches.

El mazatleco ha realizado 15 presentaciones en postemporada (ocho aperturas) con una efectividad de 4.08. Aporta una presencia veterana a un cuerpo de lanzadores de los Pirates que además de Skenes, cuenta con otros jóvenes brazos prometedores como Bubba Chandler y Jared Jones.

Urquidy estuvo unos juegos con los Venados

Este invierno, Urquidy lanzó en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con los Venados de Mazatlán, con quienes compiló marca de 3-1 en seis apariciones, en las que dejó un porcentaje de carreras limpias de 1.09 en 33 entradas lanzadas, con 33 ponches y siete bases por bolas.

Esas cifras le valieron para ser tomado como refuerzo por los Leones del Escogido de la República Dominicana, con quienes vio acción en cinco encuentros, con récord de 1-2 y un 4.50 de efectividad. Los melenudos se coronaron campeones de la Lidom y actualmente se encuentran disputando la Serie del Caribe en Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui