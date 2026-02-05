Allan Saint-Maximin debuta con su nuevo equipo luego de 'abandonar' a las Águilas del América

Ciudad de México.- En menos de una semana, Allan Saint-Maximin pasó de jugar en la Liga MX a debutar en Francia, pues el atacante ya tuvo su primer compromiso con el Lens, su nuevo equipo. El exjugador de las Águilas del América participó en el triunfo del Racing Club sobre el Troyes con marcador de cuatro tantos por dos.

Cabe recordar que Saint-Maximin causó baja de América a solo seis meses de su llegada, en los que nunca pudo cumplir las expectativas que se crearon en torno a su fichaje, el cual superó los 10 millones de dólares. El atacante refirió que sus hijos fueron víctimas de actos racistas, lo cual terminó por perfilar su partida del balompié mexicano; el anuncio oficial se hizo mediante un breve comunicado en las redes sociales del América.

Allan ingresó a la cancha ya en la parte complementaria, supliendo a Abdallah Sima, quien marcó dos dianas en los minutos 51 y 58; el exjugador de las Águilas ingresó al campo en el 64', portando el dorsal número 19 en la espalda. Maximin tuvo un par de jugadas generadas, las cuales no se pudieron concretar por el resto de sus compañeros.

El exjugador de la Liga MX fue de los elementos más activos en la última parte del compromiso, aunque su misma intensidad le causó ser amonestado al minuto 79. A final de cuentas, las anotaciones de Florian Sotoca, Andrija Bulatovic y el doblete de Sima le dieron la victoria al Lens con el que lograron avanzar de ronda en la Copa de Francia.

El Lens tiene un gran momento deportivo, ya que se perfila como uno de los candidatos al título de la Ligue One, certamen en el que se encuentra en la segunda posición, solo por detrás del Paris Saint-Germain. Maximin compartirá vestuario con otro 'viejo conocido' de la Liga MX, pues es compañero de Florian Thauvin, quien pasó por las filas de Tigres UANL.

Aficionados franceses arremeten contra el América

Allan Saint-Maximin fue víctima de comentarios racistas en las redes sociales del equipo, gran parte realizados por los aficionados mexicanos que se molestaron por la repentina baja. En el duelo del debut de Maximin, los hinchas del Lens realizaron cánticos en contra del América y los seguidores del balompié azteca. "Mexicain nique ta mère" (lo que se traduce como "mexicano, chin... a tu madre").

Fuente: Tribuna del Yaqui