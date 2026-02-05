Álvaro Fidalgo debuta con el Betis en dura goleada ante el Atlético de Obed Vargas en la Copa del Rey

Ciudad de México.- El Real Betis recibió al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, partido que fue muy seguido en México porque se tuvo el debut de dos jugadores que son figuras en el balompié azteca. Álvaro Fidalgo vistió por primera ocasión la playera verdiblanca, pero no pudo evitar la goleada ante el conjunto 'colchonero', que también tuvo el debut del mexicano Obed Vargas.

Ambos jugadores fueron presentados de manera oficial por los clubes españoles en esta misma semana, por lo que se pensaba que su debut tendría que esperar varios días, pero no fue así en ninguno de los dos casos. Tanto Fidalgo como Vargas fueron incluidos en la convocatoria de sus equipos, a pesar de la inactividad que presentaban en las últimas semanas.

De los elementos mexicanos, Fidalgo fue quien tuvo mayor actividad en cancha, pues entró de cambio después del descanso, llegando a disputar más de 45 minutos en su primer compromiso con el Real Betis. El 'Maguito' tuvo una actuación discreta y no pudo interceder en la victoria de su equipo, ya que al momento de su ingreso, el marcador ya dictaba una diferencia considerable para el Atlético de Madrid.

Por su parte, Vargas ingresó al minuto 79 ya con el partido liquidado, por lo que se limitó a tocar fácil sin tener que exigirse en demasía dentro de la cancha de La Cartuja. Obed encendió las alarmas luego de recibir una dura entrada justo en el centro de la cancha, pero se pudo reincorporar y terminar el encuentro con normalidad.

El final del encuentro también manifestó la diferencia apabullante en el marcador, pues mientras Fidalgo tuvo que acompañar al resto de los jugadores a dar la cara con la afición, Obed Vargas celebró con sus compañeros del Atlético de Madrid e inclusive fue felicitado por Antoine Griezmann, uno de sus mayores ídolos.

Tanto Fidalgo como Vargas podrían tener su actividad durante este mismo fin de semana durante la jornada 23 de LaLiga, donde curiosamente, sus respectivos equipos son rivales directos en la pelea por posiciones y se volverán a enfrentar el domingo 8 de febrero a las 11:30 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui