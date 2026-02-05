América vs Monterrey EN VIVO: Dónde ver el mejor partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

Ciudad de México.- El Clausura 2026 nos tiene preparada una Jornada 5 con partidos sumamente interesantes y uno de los más atractivos es, sin duda, el de Club América vs Rayados de Monterrey que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo azulcrema se presenta a este compromiso tras repuntar y conseguir su primera victoria del campeonato en la fecha pasada, por lo que buscará aprovechar la localía y continuar con la buena racha.

Los dirigidos por André Jardine han tenido un inicio de torneo irregular, pero en los últimos partidos han mostrado un mejor funcionamiento colectivo y en gran medida por el desempeño del uruguayo Brian Rodríguez. El club ha empezado a consolidar una identidad tras la salida de algunos jugadores clave, mientras nuevas piezas buscan adaptarse al esquema. Llega a este compromiso luego de vencer 2-1 al Olimpia de Honduras en el comienzo de la Concacaf Champions Cup 2026.

La importancia de este partido radica en que ambos equipos aspiran a estar en la lucha por el título y cada punto será valioso en la clasificación. En su último partido de Liga MX, Las Águilas lograron recomponer el camino y derrotaron 2-0 a Club Necaxa con anotaciones de Brian Rodríguez y Víctor Dávila. Este resultado le permitió al América subir varios peldaños y actualmente ocupa el noveno puesto con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota.

Por su parte, los pupilos de Domènec Torrent Font se presentan a esta jornada luego de empatar 1-1 de forma agónica frente a Xelajú de Guatemala en la Concachampions. Con respecto a la jornada pasada, Rayados empató 2-2 en casa ante Xolos de Tijuana con tantos de Sergio Canales y Luca Orellano, lo que los posiciona en el sexto lugar con siete unidades. Ahora, el cuadro regiomontano cuenta en Uros Durdevic con su nueva esperanza goleadora.

Posibles alineaciones América vs Monterrey

América (XI): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga.

Monterrey (XI): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales; Jesús Manuel Corona, Anthony Martial y Uros Durdevic.

Dónde ver América vs Monterrey

Día: Sábado 7 de febrero de 2026

Hora: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5 y TUDN

