Bombazo: México presenta la lista final de seleccionados con la que participará en el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Los rumores terminaron, por fin este jueves 5 de febrero, México y todos los equipos que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, presentaron la lista final de peloteros con la que intentarán hacer historia en el evento internacional.

El roster oficial lo conforman un total de 30, donde destacan nombres como los ligamayoristas Javier Assad, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, los hermanos Urías, y repite como estrella el cubanomexicano Randy Arozarena, quien fue la gran figura en la edición del 2023.

Otro de los nombres destacados y que formaron parte de la novena tricolor que quedó en tercer lugar en el Clásico Mundial anterior son Joey Meneses, Rowdy Téllez, Jarren Duran, Alek Thomas, Gerardo Reyes, José Urquidy, Taijuan Walker, entre otros.

El roster oficial de México para el Clásico Mundial de Beisbol ??



Se confirma la presencia de uno de los mejores relevistas de la MLB: Andrés Muñoz. pic.twitter.com/pZOQbKoLSS — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 6, 2026

Mientras que en las novedades aparecen nombres como los del recién debutante de Grandes Ligas; Alejandro Osuna, Andrés Muñoz, que tendrá su primera aparición en la justa internacional, y Julián Ornelas, que viene de ser bicampeón con los Charros de Jalisco en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol.

Rodrigo López, gerente general de la selección, y Benjamín Gil, quien repetirá como manager del equipo, fueron los encargados de dar a conocer la lista final de peloteros que volverán a portar los colores de México en el evento que se celebrará el cinco de marzo.

"Contento de publicar todo el trabajo que hicimos desde hace más de un año. Estos son los jugadores que pudieron estar. Estamos muy emocionados, es el primer paso para grandes cosas. La vez pasada tuvimos un gran sabor de boca, pero también la responsabilidad de repetir los resultados", declaró López.

Cabe destacar que el debut de Benjamín Gil y los 30 seleccionados será el 6 de marzo en Houston, Texas, cuando se midan ante Gran Bretaña en un duelo importante para iniciar con el pie derecho esta nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Receptores

Alejandro Kirk

Alexis Wilson

Jugadores de cuatro

Jonathan Aranda

Nick Gonzáles

Joey Meneses

Joey Ortiz

Jared Serna

Rowdy Téllez

Ramón Urías

Luis Urías

Jardineros

Jarren Duran

Randy Arozarena

Alek Thomas

Julián Ornelas

Alejandro Osuna

Lanzadores

Alexander Armenta

Javier Assad

Brennan Bernandino

Taj Bradley

Ale Carrillo

Jesús Cruz

Daniel Duarte

Robert García

Luis Gastélum

José Urquidy

Andrés Muñoz

Samuel Natera

Gerardo Reyes

Taijuan Walker

Victor Vodnik

Mi alineación de México para el Clásico



OF Jarren Durán

OF Randy Arozarena

1b Jonathan Aranda

c Alejandro Kirk

DH Rowdy Tellez

2b Nick Gonzales

OF Alek Thomas

3b Ramón Urías

SS Joey Ortiz



Así me imagino el lineup titular de la selección en su debut. pic.twitter.com/B6JtRRv5TG — Eitan Benezra (@EitanBenezra) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui