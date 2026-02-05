Bombazo: México presenta la lista final de seleccionados con la que participará en el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Los rumores terminaron, por fin este jueves 5 de febrero, México y todos los equipos que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, presentaron la lista final de peloteros con la que intentarán hacer historia en el evento internacional.
El roster oficial lo conforman un total de 30, donde destacan nombres como los ligamayoristas Javier Assad, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, los hermanos Urías, y repite como estrella el cubanomexicano Randy Arozarena, quien fue la gran figura en la edición del 2023.
Otro de los nombres destacados y que formaron parte de la novena tricolor que quedó en tercer lugar en el Clásico Mundial anterior son Joey Meneses, Rowdy Téllez, Jarren Duran, Alek Thomas, Gerardo Reyes, José Urquidy, Taijuan Walker, entre otros.
Mientras que en las novedades aparecen nombres como los del recién debutante de Grandes Ligas; Alejandro Osuna, Andrés Muñoz, que tendrá su primera aparición en la justa internacional, y Julián Ornelas, que viene de ser bicampeón con los Charros de Jalisco en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol.
Rodrigo López, gerente general de la selección, y Benjamín Gil, quien repetirá como manager del equipo, fueron los encargados de dar a conocer la lista final de peloteros que volverán a portar los colores de México en el evento que se celebrará el cinco de marzo.
"Contento de publicar todo el trabajo que hicimos desde hace más de un año. Estos son los jugadores que pudieron estar. Estamos muy emocionados, es el primer paso para grandes cosas. La vez pasada tuvimos un gran sabor de boca, pero también la responsabilidad de repetir los resultados", declaró López.
Cabe destacar que el debut de Benjamín Gil y los 30 seleccionados será el 6 de marzo en Houston, Texas, cuando se midan ante Gran Bretaña en un duelo importante para iniciar con el pie derecho esta nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Receptores
- Alejandro Kirk
- Alexis Wilson
Jugadores de cuatro
- Jonathan Aranda
- Nick Gonzáles
- Joey Meneses
- Joey Ortiz
- Jared Serna
- Rowdy Téllez
- Ramón Urías
- Luis Urías
Jardineros
- Jarren Duran
- Randy Arozarena
- Alek Thomas
- Julián Ornelas
- Alejandro Osuna
Lanzadores
- Alexander Armenta
- Javier Assad
- Brennan Bernandino
- Taj Bradley
- Ale Carrillo
- Jesús Cruz
- Daniel Duarte
- Robert García
- Luis Gastélum
- José Urquidy
- Andrés Muñoz
- Samuel Natera
- Gerardo Reyes
- Taijuan Walker
- Victor Vodnik
Fuente: Tribuna del Yaqui