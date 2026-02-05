Cangrejeros de Santurce amarran su boleto a semifinales de la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Christian Vázquez conectó hit productor de dos anotaciones que coronó un ataque de cuatro carreras en la sexta entrada y los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, derrotaron 8-3 a los Federales de Chiriquí de Panamá, para sellar su boleto a la ronda de postemporada de la Serie del Caribe de Jalisco 2026.

Con este resultado, los boricuas se unen a los Leones del Escogido de República Dominicana y a los Charros de Jalisco en la instancia de semifinales del clásico caribeño; mientras que los panameños quedaron eliminados tras sufrir su cuarto descalabro y no conocer la victoria.

Las carreras...

Fueron los canaleros los encargados de inaugurar la pizarra en el Panamericano, cuando tomaron ventaja de 1-0 en el fondo del primer capítulo. José Ramos inició con triple al fondo del prado central y enseguida anotó con sencillo de Johan Camargo al bosque de la izquierda, aunque se quedaron cortos después de congestionar los senderos con uno fuera, ya que Abraham Rodríguez roleteó para doble matanza.

Los boricuas vinieron de atrás para llevarse el triunfo

Los Federales incrementaron su ventaja en la parte baja del quinto episodio, donde el abridor de los boricuas, Andrew Baker, dejó el encuentro y su lugar en la lomita a Blane Abeyta, quien regaló pasaporte a Austin Dennis, quien robó la segunda colchoneta, avanzó a la antesala con rodado y anotó con elevado de sacrificio de Camargo.

BIENVENIDOS A LAS SEMIFINALES DE LA SERIE DEL CARIBE 2026 uD83DuDD25 pic.twitter.com/p8ABl1oVYq — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

Pero los Cangrejeros le dieron la vuelta al marcador con cuatro anotaciones en la apertura de la sexta entrada, donde el abridor de los panameños, Harold Arauz, retiró un tercio y luego recibió imparable de Gabriel Cancel, lo que marcó su salida y el ingreso de Humberto Mejía.

Mejía recibió sencillo de Yohandy Morales y luego otro imparable productor de Nelson Velázquez, mientras que Isan Díaz emparejó los cartones con hit al prado central. Emmanuel Rivera siguió con base gratis y Christian Vázquez pegó de hit al bosque de en medio que envió dos corredores a la registradora, para el 4-2.

El pitcheo panameño dejó mucho que desear

Panamá todavía buscó reaccionar y se acercó con una carrera en la séptima entrada, pero los puertorriqueños respondieron con tres rayitas en la octava y una más en la novena, para sellar el resultado final y su boleto a la siguiente ronda del torneo.

El triunfo fue para Blane Abeyta (1-0) en labor de relevo de una entrada completa, para un hit y una carrera, con una base por bolas; Humberto Mejía (0-1) fue el derrotado en relevo de un tercio, en el que le conectaron cuatro imparables y le hicieron tres carreras, con una base por bolas y un ponche.

Fuente: Tribuna del Yaqui