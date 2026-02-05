Chivas del Guadalajara vs Mazatlán FC EN VIVO; dónde ver al superlíder en la jornada 5 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara siguen mostrando que están en su mejor versión y durante la jornada 5 del Clausura 2026, buscarán ampliar su invicto y permanecer como el superlíder del certamen. Para ello, los dirigidos por Gabriel Milito se meterán a la urbe sinaloense para medirse ante el Mazatlán FC, que se encuentra convaleciente y llega en un pésimo estado deportivo.

El 'Rebaño Sagrado' registra cuatro victorias en el mismo número de compromisos y, con las 12 unidades conseguidas, supera con un margen considerable al Cruz Azul y Atlas; si bien Chivas no es el único club invicto, solo el Guadalajara tiene cuatro triunfos, sin sumar empates. En contraparte, el Mazatlán se ubica en el polo opuesto, ya que los 'Cañoneros' son el último lugar de la competencia con cuatro derrotas consecutivas.

En la jornada anterior, las Chivas visitaron el Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético San Luis, compromiso que se vio marcado por los polémicos goles anulados por milimétricos fuera de lugar, detectados por el sistema semiautomático que se implementó en la Liga MX. A final de cuentas, el marcador terminó beneficiando al conjunto jalisciense, con dianas de Ricardo Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González, que puso el tanto definitivo.

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 ¡GANARON LAS CHIVAS! uD83CuDDEBuD83CuDDF7



Con goles de @richydezma, Aguirre y 'Hormiga' el equipo de los mexicanos suma 4 partidos ganados de 4 disputados y es líder general.#MuchoChivas uD83DuDC10 pic.twitter.com/BFuEcqQ618 — CHIVAS (@Chivas) February 1, 2026

En cambio, el Mazatlán visitó el Estadio Jalisco para medirse ante el Atlas durante la jornada 4 del certamen doméstico, partido que finalizó a favor de los locales por la mínima diferencia. Uroš Ðurdevic marcó en el minuto 11 y el resto del compromiso se enfocaron en administrar la ventaja, siendo un partido escaso de emociones para los aficionados.

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Mazatlán FC

Estadio: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

Fecha: Viernes, 6 de febrero

Horario: 21:06 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/ FOX One

Estas dos escuadras se han enfrentado en 11 ocasiones durante los torneos anteriores, donde Chivas mantiene un amplio dominio ante los 'Cañoneros'; el Guadalajara registra seis triunfos, mientras que el Mazatlán FC tiene apenas dos, además de tres empates. En su duelo de Apertura 2025, el 'Rebaño' se alzó con la victoria durante la jornada 13 del certamen.

Fuente: Tribuna del Yaqui