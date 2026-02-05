Cibacopa: Los Halcones de Ciudad Obregón anuncian la incorporación de Davonte Gaines

Ciudad Obregón, Sonora.- A punto de arrancar las actividades de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, los Halcones de Ciudad Obregón anunciaron la incorporación del jugador estadounidense Davonte Gaines a su roster.

A través de un boletín, el cuadro cajemense señala que Gaines es un jugador versátil que se desempeña en la posición de alero, destacando por su intensidad defensiva, capacidad atlética y aporte en ambos lados de la cancha. Formado en George Mason University, el nuevo elemento emplumado ha desarrollado su carrera profesional en distintos circuitos, consolidándose como un jugador de energía, rebote y juego físico.

Gaines dejó buenos números en nivel universitario

Su llegada refuerza la rotación del equipo sonorense de cara a la temporada 2026 de Cibacopa, aportando profundidad al plantel y fortaleciendo el esquema del cuerpo técnico. La directiva de Halcones confía en que su dinamismo y compromiso serán piezas importantes dentro del proyecto deportivo que busca el campeonato.

Gaines es el séptimo jugador extranjero que se une a las filas de los emplumados, después de la llegada de Justin Moss, Tony Farmer, Jaden House, Josh Perkins, Keith Higgins Jr. y Greg Whittington, con lo que el equipo toma forma de cara a la próxima campaña.

Se espera que contribuya al éxito del equipo

Gaines, de 2 metros de altura, ya se encuentra integrado a los trabajos de pretemporada con el equipo que dirige el argentino Manu Gelpi, preparándose para los próximos compromisos y para el arranque de la pretemporada en la Copa Salsa Huichol en Tepic, Nayarit, que arranca este jueves 5.

Después de su participación en el torneo copero, Halcones regresará a casa para prepararse para su debut en la campaña regular, el cual será con dos series como visitante, primero ante los Pioneros de Los Mochis el 16 y 17 de febrero, y continuará el 20 y 21 en Guaymas, ante los Ostioneros; para después presentarse ante su afición en la Arena Itson, el día 24, cuando reciban la visita de los Zonkeys de Tijuana.

Fuente: Tribuna del Yaqui