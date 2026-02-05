Duro golpe al Cruz Azul; Gabriel 'Toro' Fernández se perderá las siguientes jornadas del Clausura 2026

Ciudad de México.- Cruz Azul arrancó el Clausura 2026 a buen ritmo y, de momento, se mantiene en la segunda posición de la tabla, solo por detrás de las Chivas del Guadalajara, sin embargo, en las próximas semanas resentirá una baja sensible en el ataque. Gabriel Fernández, delantero estelar de 'La Máquina', se perderá las siguientes dos jornadas tras recibir una sanción por parte del Comité Disciplinario de la Liga MX.

El castigo al ‘Toro’ se deriva de la expulsión que sufrió en la jornada 4, durante el compromiso ante los Bravos de Juárez. El atacante uruguayo vio la doble tarjeta amarilla al minuto 83, dejando al cuadro cementero con un hombre menos en la recta final del encuentro. Antes de abandonar el terreno de juego, Fernández lanzó una serie de insultos dirigidos al cuerpo arbitral, situación que quedó asentada en la cédula.

De acuerdo con el reporte entregado por el árbitro central, Rafael López Valle, el delantero insultó el desempeño de los silbantes utilizando palabras altisonantes. “Son malísimos todos ustedes, hijos de put…”, habría expresado el atacante, frase que fue tomada en cuenta por el Comité Disciplinario para imponer la sanción de dos partidos.

Lo adelantado, dos partidos de castigo para el Toro Fernandez por insultos al árbitro… https://t.co/XzfXgOpQBW pic.twitter.com/hsJycW58bi — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) February 5, 2026

Fernández no fue el único castigado tras lo ocurrido en la frontera: Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, recibió suspensión por un partido, mientras que el auxiliar técnico Javier Berges fue sancionado con dos encuentros.

La ausencia del ‘Toro’ dejará al cuadro cementero sin su referente ofensivo en duelos de alta exigencia, ya que Cruz Azul enfrentará a los Diablos del Toluca y posteriormente visitará a Tigres UANL. De no mediar cambios, Fernández podría reaparecer hasta el 22 de febrero, cuando los celestes se midan ante Chivas del Guadalajara.

Si bien la sanción representa un golpe para el funcionamiento del equipo, también le permitirá al delantero uruguayo contar con tiempo de recuperación, luego de la torcedura de tobillo que sufrió en el encuentro frente al Vancouver Whitecaps en la Concachampions. El atacante abandonó ese compromiso con apoyo del cuerpo médico y fue sometido a estudios, cuyos resultados aún están pendientes de confirmarse.

uD83DuDEA8uD83DuDC02 “Toro” Fernández



A primera impresión me dicen que el diagnóstico apunta a un esguince de grado 1, una buena señal considerando que el jugador puede apoyar el pie.

u2070Se espera el resultado de los exámenes médicos para tener certeza sobre la gravedad de la lesión. pic.twitter.com/1we1YuVLMR — Gerardo González (@gerardoo_gh) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui