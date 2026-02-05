El 'Lado Oscuro' de la NFL: Así fue como la defensa de los Seahawks llevó a Seattle al Super Bowl

San José, California.- Suele ser común en el futbol americano que los reflectores se inclinen hacia los mariscales de campo, los ofensivos con touchdowns espectaculares y grandes ofensivas; pero si algo ha mantenido en pie a los Seattle Seahawks durante la temporada, esa es su defensiva.

Y en una liga dominada por el espectáculo ofensivo, Seattle ha roto el molde con una estrategia feroz, cohesionada y, sobre todo, muy efectiva. Su identidad defensiva ahora tiene nombre propio: 'The Dark Side' (El Lado Oscuro), uno que nubla el panorama de cualquier equipo.

Reed es uno de los pilares en la defensiva de Seattle

El tacle defensivo Jarran Reed no recuerda bien si el apodo surgió durante las actividades organizadas del equipo (OTAs) o durante el campamento de entrenamiento, pero el liniero de los Seahawks recuerda que se formó un grupo de chat entre los líderes defensivos en verano para decidir cómo debería llamarse la defensa.

"Teníamos una identidad", dijo Reed, "pero teníamos que encontrar un nombre". Se mencionaron un par de nombres más, pero 'Dark Side' fue el claro ganador, un guiño al gris clima otoñal e invernal de Seattle y al bullicio ensordecedor de la multitud en Lumen Field.

"Everything you know about Seattle is defense." uD83DuDCA5



- LB Ernest Jones IV pic.twitter.com/cZRBFmfFdK — SleeperNFL (@SleeperNFL) February 3, 2026

Y aunque hay quienes han intentado comparar esta defensa con los equipos 'Legion of Boom' liderados por Earl Thomas y Richard Sherman de los años 2010, estos se han encontrado con resistencia por parte de los defensores de los Seahawks.

Uno de ellos, el cornerback suplente Nehemiah Pritchett, dijo que la defensa no quería ser comparada con el grupo que logró el primer campeonato en la historia del equipo con una actuación asfixiante contra los Denver Broncos en 2014, sino que se la valorara por su propio éxito. Tendrán la oportunidad de ayudar a traer un segundo título a Seattle cuando se enfrenten a los New England Patriots el domingo.

"Queríamos algo propio", dijo Pritchett. "Así que, el Lado Oscuro simplemente se quedó". Adecuado para un grupo decididamente más anónimo que la repleta de estrellas 'Legion of Boom'. Esta defensa es una unidad completa, sin estrellas realmente destacadas, pero también con pocas carencias.

La defensiva es capaz de apabullar a cualquier rival

Eso lo dejaron claro a lo largo de la temporada regular, convirtiéndose en el equipo que permitió menos puntos por partido (17.2), con Seattle terminando entre los siete primeros de la liga en capturas e intercepciones. A pesar de que gran parte de la secundaria se lesionó en la temporada regular, los Seahawks terminaron el año décimos en la NFL con la menor cantidad de yardas de pase permitidas por partido (193.9).

Seis meses después, no solo la defensa se ha ganado su apodo, sino que también ha llevado a Seattle a una victoria para asegurar su segundo título de la Super Bowl. "Obviamente, queda trabajo por hacer", dijo el safety Coby Bryant. "Todavía tenemos un trabajo que terminar el domingo".

Fuente: Tribuna del Yaqui