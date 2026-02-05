Fórmula 1: Filtran el sueldo de 'Checo' Pérez, Max Verstappen y los pilotos de la temporada 2026

Ciudad de México.- La Fórmula 1 atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia en cuanto a alcance y popularidad se refiere. Lo que durante años fue considerado un deporte de nicho, hoy se ha consolidado como un fenómeno global, situación que también se ha visto reflejada en los salarios de los pilotos, los cuales han crecido de manera exponencial. Para la temporada 2026, Max Verstappen se mantiene como el mejor pagado de toda la parrilla.

El tetracampeón del mundo con Red Bull encabeza la lista pese a no haber conquistado el título más reciente; Verstappen percibe un salario que supera los 70 millones de dólares anuales, cifra que lo coloca con amplio margen en la cima de la categoría. Detrás aparece Lewis Hamilton, quien ocupa la segunda posición con ingresos cercanos a los 60 millones de dólares por temporada, cubiertos en su totalidad por Ferrari.

#Deportes | Fórmula 1: Red Bull podría perderse el resto de la pretemporada en Barcelona por fuerte accidenteuD83CuDFCE?uD83DuDCA8https://t.co/0dg6bNgqQT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

El podio salarial lo completa Charles Leclerc, seguido por George Russell, ambos con percepciones de 34 millones de dólares anuales. El top cinco lo cierra el actual campeón de la Fórmula 1, Lando Norris, quien con McLaren alcanza un sueldo aproximado de 30 millones de dólares.

A una distancia considerable se encuentra Fernando Alonso, quien recibe 20 millones de dólares por temporada, siendo el último piloto en alcanzar cifras cercanas a ese rango. Más abajo aparece el mexicano Sergio Pérez, ubicado en la posición 12 del listado con un salario de 8 millones de dólares en su primer año con Cadillac, cantidad que incluso supera a la de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien percibe 5 millones.

Built new. Built smart.



Welcome TWG AI as the Official AI Partner of the Cadillac Formula 1® Team. pic.twitter.com/CMrihIJxzE — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 4, 2026

En la parte baja de la tabla figuran los novatos y jóvenes talentos como Franco Colapinto, Arvid Lindblad, Liam Lawson y Oliver Bearman, cuyos salarios oscilan entre los 500 mil y el millón de dólares anuales, cifras elevadas pero muy lejanas a las de las grandes estrellas de la parrilla.

La actividad en pista regresará con los test de pretemporada en el Circuito de Bahréin, programados del 11 al 13 de febrero en su primera sesión, para después volver del 18 al 20 del mismo mes, marcando la última parada antes del arranque oficial de la temporada 2026.

#Deportes | Fórmula 1 finaliza la pretemporada en Barcelona con Mercedes y Ferrari liderando la parrilla uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/28hUuXGmk6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui