Lando Norris arremete contra la nueva generación de monoplazas en la Fórmula 1: "Parece más un F2"

Ciudad de México.- La temporada 2026 de la Fórmula 1 será la primera que ponga en pista los monoplazas que estarán regidos por los nuevos estatutos del reglamento técnico, siendo un nuevo punto de partida para todas las escuderías. Luego de los primeros test de pretemporada, Lando Norris, actual campeón del mundo con McLaren, dejó en claro sus malas sensaciones luego de su primer contacto con la nueva generación de autos.

Para el 2026 y las temporadas subsecuentes, la FIA lanzó una serie de cambios en el reglamento técnico para el desarrollo de los monoplazas, los cuales serán más cortos y ágiles que los usados en años anteriores, novedades que se harán para facilitar los adelantamientos. Uno de los cambios más evidentes es la eliminación del DRS como tal, pues ahora se contará con una aerodinámica activa que abrirá tanto el alerón trasero como la ala frontal.

Luego de haber salido a pista durante la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el monarca de la categoría comentó que las sensaciones que le dejó el nuevo monoplaza son como si estuviera compitiendo con los autos de la Fórmula 2, dejando en claro los cambios en el estilo de manejo que tendrán que implementar.

Sin duda, en algunos aspectos se parece más a un coche de F2 en cuanto a cómo hay que conducirlo. Por el momento, no sé si me gusta o no".

Sobre el tipo de conducción, Norris destacó que con los nuevos autos tendrán que atacar las curvas a menor velocidad que en años anteriores, además de que se tendrán que usar trazadas más amplias para conseguir la tracción necesaria. "Cuando llegas a un circuito urbano o a circuitos con baches, circuitos más lentos, creo que esa es una pregunta que aún tenemos que responder".

Esta no fue la primera ocasión en la que suceden este tipo de comparaciones entre la F1 y la F2, las cuales no han caído de todo bien para Nikolas Tomazis, director de monoplazas de la FIA. "Creo que los comentarios sobre el ritmo de la Fórmula 2 están muy lejos de la realidad. Estamos hablando de tiempos por vuelta, en general, que están a uno o dos segundos de los de 2025".

uD83DuDEA8 SHOCK CLAIM from Lando Norris after Barcelona test.



uD83DuDC49 "2026 F1 cars feel like F2 machinery to drive."



Other drivers reportedly agree, but the FIA HITS BACK.



Calling comparisons "misleading" and denying performance similarity.



Controversy escalates ahead of Bahrain… pic.twitter.com/81IV7gErUH — Motorsportive (@MotorsportiveHQ) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui