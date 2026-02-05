México Verde vs República Dominicana EN VIVO; dónde ver a Tomateros en la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- El representativo de México Verde (Tomateros de Culiacán) buscará asegurar su boleto a las semifinales de la Serie del Caribe 2026 y no depender de resultados en otras plazas, aunque para ello deben vencer a República Dominicana en la jornada 4. Este será el último día del formato Round Robin para luego pasar a las rondas de eliminación directa, donde el cuadro quisqueyano se perfila como el favorito al título.

Los dirigidos por Lorenzo Bundy llegan después de una agónica derrota ante México Rojo (Charros de Jalisco), quienes se llevaron el triunfo con marcador de cuatro carreras por dos. La victoria se la anotó Luis Márquez con apenas dos tercios de trabajo, en los que no permitió imparable y registró un chocolate; Faustino Carrera cargó con el descalabro luego de que un corredor que dejó de herencia llegara hasta la registradora sin que los rivales hayan conectado imparable.

El marcador se inauguró en la primera entrada, luego de que Rodolfo Amador impulsara la primera con elevado de sacrificio y Mateo Gil empatara las acciones con un sencillo en el cierre del mismo rollo. Reynaldo Rodríguez puso al frente a México Rojo con un cuadrangular y Amador se encargó de volver a igualar la pizarra; la carrera de la diferencia llegó en los spikes de Willie Calhoun, que con un balk y dos lanzamientos descontrolados, pisó el pentágono.

SÚPER WILDPITCH DE TORRES-PÉREZ QUE APROVECHAMOS PARA PONERNOS AL FRENTEuD83EuDD20uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDD25 pic.twitter.com/lo2mkQ8hZP — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 5, 2026

Por su parte, República Dominicana llega después de vencer a Panamá en un encuentro que quedará marcado en la historia, pues con el marcador de 16 anotaciones por 15, fue el juego en el que se han registrado más carreras en todas las ediciones de la Serie del Caribe.

¡NUEVO RÉCORD DE CARRERAS ANOTADAS EN UN JUEGO DE SDC!



Con este doble de Marco Hernández que mandó a Elier Hernandez a la registradora, se superó el récord de más carreras entre 2 equipos en un mismo juego (la marca era de 28).#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/yB8ch2OJnN — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

Horarios del México Verde vs. República Dominicana

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Jueves, 5 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

Al momento, solo hay dos equipos que tienen asegurada su participación en las semifinales de la Serie del Caribe 2026: República Dominicana, que permanece invicto, y México Rojo, segundo lugar en la tabla de posiciones. Tanto México Verde como Puerto Rico y Panamá, que aún no registra triunfos, llegan con posibilidades de avanzar a las eliminatorias directas del certamen.

BIENVENIDOS A LAS SEMIFINALES DE LA SERIE DEL CARIBE 2026 uD83DuDD25 pic.twitter.com/p8ABl1oVYq — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui