MLB: Tarik Skubal da zarpazo a Tigers, les gana su caso de arbitraje salarial por 32 millones de dólares

Detroit, Estados Unidos.- El dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, ganó su audiencia de arbitraje contra los Detroit Tigers, según informó este jueves 5 de febrero de 2026 Mark Feinsand de MLB, luego de que un panel de tres personas aceptara su propuesta de un salario de 32 millones de dólares para 2026. El equipo no ha confirmado la noticia.

A pesar de necesitar todavía una temporada para ser elegible para la agencia libre, Skubal recibirá un aumento enorme que lo ubicará entre los salarios más altos para lanzadores en Grandes Ligas. Esto no cambia su situación para esta temporada. Skubal seguirá siendo parte de los Tigers, a menos que sea cambiado, algo que ha ido perdiendo fuerza a medida que avanza la temporada muerta y los equipos interesados han optado por otras opciones. Lo único que impacta es cuánto ganará: tendrá el quinto salario base más alto entre los lanzadores de MLB, según Spotrac.

Tarik Skubal won his arbitration case against the Detroit Tigers and will make $32 million in his final year under contract with the team, per @JeffPassan



Skubal's deal is the most ever for an arbitration contract, $1 million more than Juan Soto's deal with the Yankees in 2024 pic.twitter.com/MIFGlRRWHt — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 5, 2026

Jeanne Charles, Walt De Treux y Allen Ponak tomaron la decisión un día tras escuchar los argumentos del zurdo, quien recibirá el salario más alto otorgado a un lanzador en la historia del proceso de arbitraje, y con amplia ventaja el más alto para un jugador de los Tigers en este proceso, superando el contrato de 19.75 millones que el club acordó con David Price para evitar una audiencia en 2015. Skubal ganó 10 millones 150 mil dólares en 2025 bajo un contrato de un año para evitar el arbitraje.

El primera base de Toronto, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., ostentó el récord del salario más alto en un caso de arbitraje decidido por un panel, ganando con 19.9 millones de dólares en 2024 en un caso resuelto por Charles, De Treux y Scott Buchheit.

Detroit no perdía una audiencia de arbitraje desde los casos del jardinero mexicano Karim García y el zurdo C.J. Nitkowski en el 2000, bajo el entonces gerente general Randy Smith. Skubal será el segundo jugador mejor pagado de los Tigers en 2026, solo detrás del dominicano Framber Valdez, con quien el club acordó un contrato de tres años y 115 millones (valor anual promedio de 38 millones) la noche del pasado miércoles.

Skubal es uno de los mejores lanzadores en MLB

Fuente: Tribuna del Yaqui