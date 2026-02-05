Naranjeros de Hermosillo tendrá representación en el Festival de Cuadrangulares de la LMS

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo Femenil siguen con sus actividades en la Liga Mexicana de Softbol (LMS), y aunque el arranque de campaña no ha sido el esperado, individualmente algunas peloteras empiezan a destacar por su gran nivel dentro del diamante.

Como es el caso de la estrella del equipo, Morgan Smith, que representará los colores naranjas en el primer Home Run Derby en la historia del torneo, mismo que se efectuará el lunes 16 de febrero en el Estadio Domingo Santana en León, Guanajuato.

La estadounidense repite este año como jugadora del combinado de la H, pero desde el año pasado demostró su poderío luego de liderar a Naranjeros Softbol Femenil en cuadrangulares con un total de seis y carreras producidas con otras 19, siendo además una de las mejores a la ofensiva.

Poder de alto calibre



Morgan Smith se suma al Home Run Derby y está lista para encender el diamante y representar a Naranjeros Softbol Femenil



¿Listos para el espectáculo? #EnMiSoftEra — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 4, 2026

Este año no fue la excepción para la también lanzadora, ya que es segunda a nivel liga en porcentaje de embasarse con .560 y cuarta en promedio de bateo de .421 y también registra un cuadrangular y cuatro carreras producidas en siete compromisos disputados, todos de visita.

Pero además de la cañonera de las de la H, McKenzie Clark es otra de las peloteras que se roba los reflectores en la lista y es candidata a levantar el trofeo del Festival de Cuadrangulares. La jugadora de las Olmecas brilló a la ofensiva en su debut en la LMS en 2025: bateó para .341, mandó la pelota en cinco ocasiones para la calle e igualmente impulsó 20 carreras en 26 juegos.

A diferencia de Smith, a la máxima estrella de las de Tabasco le está costando el inicio, ya que tiene un promedio de bateo de .158 (de 19-3) con cuatro carreras anotadas en siete encuentros. A su vez, todavía no ha registrado su primer vuelacercas del año.

Fuerza que habla por sí sola



Confirmamos a McKenzie Clark para el Home Run Derby de la LMS, lista para representar a @LasOlmecas de Tabasco



¿Listos para ver volar la bola? #EnMiSoftEra — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 4, 2026

En la lista de competidores también sobresalen Jazmyn Jackson, de los Diablos Rojos del México, Sarah Willis, de las Algodoneras del Unión Laguna y Rachel Garcia, de Bravas de León, quien, a diferencia de sus compañeras, ya conoce el inmueble, ya que el evento será ante su gente.

Competidoras

Diablos Rojos Femenil: Jazmyn Jackson Bravas de León: Rachel Garcia Sultanes Femenil: Morgan Howe El Águila Softbol: Erika Piancastelli Charros Softbol Femenil: Corinth McMillan Algodoneras del Unión Laguna: Sarah Willis Naranjeros Softbol Femenil: Morgan Smith Las Olmecas de Tabasco: McKenzie Clark

