Otra baja para el América: Rodrigo Aguirre sale de las Águilas y firma con los Tigres UANL

Ciudad de México.- Las Águilas del América tendrán su tercera baja en menos de una semana, luego de que se confirmara que Rodrigo Aguirre será nuevo refuerzo para los Tigres UANL. El 'Búfalo' ya habría dejado Coapa para viajar a Monterrey, Nuevo León, y comenzar a preparar su debut, el cual podría ser durante la misma jornada 5 del Clausura 2026.

Cabe señalar que este movimiento se planeó para liberar una plaza de extranjeros (No Formado en México), ante la inminente llegada de Raphael Veiga, jugador brasileño que fue contratado por el América. Esto fue antes de que se anunciara la baja definitiva de Allan Saint-Maximin, jugador que decidió dejar la Liga MX por motivos personales, y el adiós de Álvaro Fidalgo, quien firmó con el Real Betis.

#Deportes | Álvaro Fidalgo confirma su salida de Águilas del América; jugará para el Real Betis en LaLiga ?https://t.co/p8sMgq3F0r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

A pesar de haber tenido el cupo disponible, la directiva del América ya tenía hecho el acuerdo de palabra con el conjunto regiomontano, quienes estuvieron presionando en las últimas horas para que se cumpliera dicho trato. El periodista Vladimir García confirmó que este acuerdo es en compra definitiva, lo cual pone punto final a la estadía de Aguirre con el América.

"Llega en calidad de transferencia definitiva a Tigres, quienes estaban presionando al América para que se cerrara; había acuerdo verbal, estaba arreglado el monto de transferencia y el salario del jugador", comentó el colaborador de TUDN. Además, aseguró que durante la tarde del jueves 5 de febrero, se espera que Rodrigo se integre a los entrenamientos del equipo para ponerse a disposición de Guido Pizarro.

Se pronostica que el atacante sea registrado ante la Liga MX en las próximas horas y pueda tener su debut defendiendo los colores del conjunto regiomontano. Los Tigres recibirán al Santos Laguna durante la jornada 5 del Clausura 2026, compromiso que se perfila para ser el primero de Aguirre con el cuadro felino.

uD83DuDEA8Se destrabó la llegada de Rodrigo Aguirre a Tigres.

*??Deja el América de manera definitiva y en las próximas horas hará la revisión médica y firmará su contrato por 3 años. #TratoHecho pic.twitter.com/I6uE7mfynP — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 5, 2026

A consecuencia de este fichaje, la directiva de Tigres tendrá que liberar una plaza de No Formados en México y, de acuerdo a diversos reportes, Nicolás Ibáñez sería el 'sacrificado'. El delantero nacido en Argentina ya tiene varias ofertas en la MLS, a donde llegará antes de que cierre el mercado invernal de fichajes.

Sale Nico Ibáñez del CET mientras se define su futuro en Tigres uD83DuDEA8 pic.twitter.com/GN4FZGOLGl — MedioTiempo (@mediotiempo) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui