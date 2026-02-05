Otro más a la lista: Peleador mexicano multicampeón es llamado de último momento por la UFC

Las Vegas, Estados Unidos.- El país tendrá un nuevo exponente en el mejor octágono del mundo, la UFC, ya que este jueves 5 de febrero, la empresa confirmó que la exfigura de Up Next Fighting, el mexicano Gianni Vázquez, hará su debut este sábado ante Javid Basharat.

Aunque el conocido como 'Kriptonita' ya llevaba años en la élite de las Artes Marciales Mixtas (MMA), pero fuera de la UFC, una lesión de Said Nurmagomedov provocó que Dana White y su equipo de trabajo tuvieran que encontrar un reemplazo de último momento y fue así como llamaron al capitalino.

El estreno no será nada sencillo, pues además del corto tiempo de preparación, Gianni se medirá ante un oponente que suma cinco combates dentro de la UFC y que 11 de sus 13 victorias las ha conseguido por la vía de la finalización. En su más reciente combate, el de Afganistán, cayó Ricky Simón, quien es precisamente parte del equipo del mexicano.

Gianni Vazquez vs Javid Basharat 7 de febrero #UFCVegas113

Mientras que Vázquez, con una marca de 13 victorias, cuatro derrotas y un empate, viene de ser una de las estrellas más importantes de Up Next Fighting, donde consiguió varios campeonatos y ganó las cinco contiendas que tuvo en esa promotora de artes marciales mixtas.

A su vez, Gianni Vázquez es conocido en el gremio del MMA, por ser el único peleador que ha podido derrotar al actual número 10 de peso gallo, David 'El Doctor' Martínez, a quien superó por decisión dividida, cuando ambos pertenecían a Combate Global. También 'Kriptonita' ya se enfrentó a Édgar Chairez, quien es otro de los contendientes más destacados que tiene el país. A diferencia de su duelo con Martínez, ante el 'Cachanilla' Gianni cayó por un armbar en el cuarto episodio.

Con esta nueva adquisición, ya son más de 20 aztecas los que pertenecen al roster oficial de la UFC, de los cuales siete se encuentran entre los mejores del mundo, lo que pone en evidencia el gran nivel que tiene México en la empresa más importante de artes marciales mixtas.

¿Dónde ver su debut?

El estreno de Gianni Vázquez en la jaula de UFC será este sábado 7 de febrero en el Meta APEX, de Las Vegas, en una cartelera que será encabezada por Mario Bautista frente a Vinicius Oliveira. El mexicano está programado en la ronda preliminar, por lo que estaría subiendo al octágono alrededor de las 15:00 horas (tiempo de Sonora).

Gianni Vázquez debuta este fin de semana UFC, pero ya tiene experiencia contra dos peleadores de su país que ya están en UFC

Tiene una derrota contra Chairez en una pelea intensa donde perdió en el 4 round

Le quito el invicto a David Martinez y solo él le ha ganado hasta hoy

