Puerto Rico vs Panamá; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 4 de la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- La Serie del Caribe 2026 dará inicio a su cuarta jornada de actividades, último día de la fase inicial donde se definirán los equipos que clasificarán y disputarán la ronda de las semifinales. Puerto Rico, con su boleto prácticamente asegurado, se enfrentará a Panamá, que aún busca su primer triunfo del certamen, lo cual tiene comprometida su continuidad en la justa caribeña.

Tras haber descansado durante el tercer día de acción, el partido más reciente para el representativo de Puerto Rico fue el martes, 3 de febrero, cuando fueron blanqueados ante el equipo de México Rojo (Charros de Jalisco). Luis Fernando Miranda fue el ganador de dicho compromiso luego de haber lanzado seis episodios de solo dos imparables, además de no haber permitido carrera mientras que Eduardo Rivera cargó con el descalabro.

MAGISTRAL TRABAJO DE MIRANDAuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34uD83DuDCAAuD83CuDFFC

6IP?

5SOuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6B

2H/0RuD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/R925oAmdhm — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 4, 2026

Las tres anotaciones por parte del conjunto 'Tricolor', llegaron por obra de Michael Wielansky, quien inauguró el marcador en la misma primera entrada aunque en complicidad por un error de los boricuas. El dos por cero llegó en el tercer capítulo con un doblete al jardín izquierdo y la rayita que se convirtió en la sentencia final llegó en el quinto rollo con un imparable del mismo Wielansky a la pradera central.

¡QUÉ NOCHE DE WIELANSKY!uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34

Va de 3-3 con 2RBI y batea .727AVGuD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/dKqRwprhDX — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 4, 2026

Al igual que Puerto Rico, el representativo de Panamá viene de ser derrotado, aunque en un partido totalmente diferente, pues cayeron ante República Dominicana con un apabullante marcador de 16 anotaciones por 15. Dicho encuentro quedará grabado en la historia de la Serie del Caribe, pues es hasta el momento, el juego en el que se han registrado más carreras en las 68 ediciones del certamen.

¡NUEVO RÉCORD DE CARRERAS ANOTADAS EN UN JUEGO DE SDC!



Con este doble de Marco Hernández que mandó a Elier Hernandez a la registradora, se superó el récord de más carreras entre 2 equipos en un mismo juego (la marca era de 28).#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/yB8ch2OJnN — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

Franchy Cordero y Marco Hernández fueron los bateadores más destacados por el conjunto dominicano, ya que ambos finalizaron el encuentro con cuatro carreras impulsadas. Esta misma marca la alcanzó Christian Bethancourt, quien comandó la ofensiva de los Federales de Chiriquí al conectar un triple para vaciar las almohadillas.

Horarios del Puerto Rico vs Panamá

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Jueves, 6 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

Fuente: Tribuna del Yaqui