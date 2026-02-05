¿Refuerzo a la vista? Cruz Azul tiene en el radar a defensa colombiano que juega en Uruguay

Ciudad de México.- A unos días del cierre del presente mercado de transferencias de invierno, Cruz Azul se mantiene en la búsqueda de refuerzos para este Clausura 2026 y una de las posiciones que más apremian en el equipo es la de defensa central. Por ello, el equipo cementero se ha fijado en el defensor colombiano, Julián Millán, quien actualmente milita en el Nacional de Montevideo, equipo que juega en la Primera División de Uruguay.

De acuerdo con información revelada por el periodista uruguayo, Rodri Vázquez, La Máquina es uno de los equipos que se han interesado por los servicios del jugador cafetalero. Sin embargo, Millán también ha sido sondeado por el CSKA de Moscú de Rusia y otro club de Brasil, mismo que se mantiene en el anonimato. El comunicador relató que el equipo uruguayo pretende 6 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta del futbolista.

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del jugador de 28 años ronda los 2.8 millones de dólares, aunque desde Nacional se espera una cifra mucho mayor para dejarlo salir. Julián Millán ha sido un jugador clave para el cuadro dirigido por Jadson Viera, ya que ha disputado 47 partidos de 49 convocatorias, con 46 titularidades y acumulando aproximadamente 4 mil 200 minutos en el terreno de juego.

uD83DuDEA8 ATENCIÓN | Tres equipos importantes sondean la situación de Julián Millán y en algún caso evalúan elevar una oferta para comprar al zaguero.



uD83CuDDF2uD83CuDDFD Cruz Azul

uD83CuDDF7uD83CuDDFA CSKA de Moscú

uD83CuDDE7uD83CuDDF7 Un equipo de primera de Brasil



uD83DuDCCC La intención de Nacional es vender el 80% de la ficha en no menos… pic.twitter.com/l1XVZ5rjkT — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) February 5, 2026

Entre sus estadísticas también se encuentran cuatro anotaciones, 9 tarjetas amarillas acumuladas y ninguna roja, reflejando su consistencia, regularidad y aporte defensivo y ofensivo dentro del equipo. Julián Millán dio sus primeros pasos como profesional en el Internacional de Palmira, además de que la mayor parte de carrera futbolística la ha vivido en su país, defendiendo los colores de clubes como Cortuluá, Llaneros, Patriotas Boyacá y Santa Fe.

Cabe mencionar que aún no se han reportado negociaciones entre Cruz Azul y el futbolista, quedando todo en simples sondeos. Sin embargo, La Máquina ya tendría casi listo la contratación del nigeriano Christian Ebere, atacante que en el último semestre se desempeñó como jugador del Club Nacional. La Embajada de México en Uruguay recibió a Ebere para realizar los trámites correspondientes para que pueda viajar al país y concretar su fichaje.

Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del @CruzAzul. pic.twitter.com/V88x16Hxlq — EmbaMex Uruguay (@EmbaMexUru) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui