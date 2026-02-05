República Dominicana llevará un trabuco al Clásico Mundial de Beisbol: Puro ligamayorista

Miami, Estados Unidos.- Tal y como se esperaba, República Dominicana no se guardó nada y este jueves 5 de febrero dio a conocer a los 30 peloteros con los que participará en el Clásico Mundial de Beisbol, donde destaca que la lista está repleta de puras figuras de las Grandes Ligas.

Para la edición de este año, el extoletero de la MLB, Nelson Cruz, en su segundo período como gerente general de la selección dominicana, ha vuelto a armar un equipo formidable que los pone como candidatos a ganar la corona internacional que se celebrará en Estados Unidos.

La rotación abridora será una de las mejores de todo el torneo, ya que la encabezan nombres como los de Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Bryan Bello y Luis Severino. Mientras que en el bullpen saltarán Abner Uribe, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Dennis Santana, Huáscar Brazobán, Gregory Soto, Wandy Peralta, Edwin Uceta y Carlos Estévez.

¡Quisqueya! ¡Aquí están los protagonistas del Team República Dominicana en el World Baseball Classic 2026! uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/gYbVC0HXwv — MLB Español (@mlbespanol) February 6, 2026

La ofensiva igualmente está llena de talento, encabezada por el pelotero mejor pagado de todos los tiempos, Juan Soto, seguido por Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero, Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Amed Rosario y Carlos Santana.

Mientras que una de las sorpresas se encuentra en la receptoría con el llamado del catcher titular de los New York Yankees, Austin Wells, además de Agustín Ramírez, quien tuvo una prometedora temporada de novato el año en la MLB con los Miami Marlins.

En el banquillo, Albert Pujols asume el cargo de manager, luego de tener una gran carrera con los Leones del Escogido en la Liga Invernal Dominicana (Lidom) en la temporada del 2024-25, donde además de conquistar la corona, también se quedó con la Serie del Caribe.

Con todos esos nombres, República Dominicana tiene una deuda pendiente, ya que en 2023 fue una total decepción, quedando en el tercer lugar con récord de 2-2 y no clasificó para los cuartos de final. Sus dos derrotas fueron contra Venezuela y Puerto Rico, clubes que sí avanzaron a la siguiente ronda.

uD83DuDD25 ¡Aquí el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026!#WBCxESPN pic.twitter.com/cpO0YeIk4A — ESPN.com.douD83CuDDE9uD83CuDDF4 (@ESPN_DO) February 6, 2026

Para este año, la República Dominicana comenzará nuevamente el torneo en el Grupo D de Miami, junto con Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel. El debut de los caribeños será el 6 de marzo frente a Nicaragua, donde parten como amplios favoritos.

Fuente: Tribuna del Yaqui