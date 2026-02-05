Tigres UANL vs Santos Laguna; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 5 del Clausura 2026

Ciudad de México.- El Clausura 2026 reanudará sus acciones con la jornada 5 del certamen y uno de los primeros encuentros será en el que Tigres UANL funja como anfitrión para recibir al Santos Laguna, duelo lleno de contrastes. Mientras el cuadro felino busca escalar posiciones en la tabla, el equipo lagunero intentará colectar su primera victoria del torneo.

Al momento, los Tigres se ubican en el séptimo puesto de la tabla luego de colectar dos victorias, un empate y un descalabro; con las siete unidades, los dirigidos por Guido Pizarro se encuentran empatados con Rayados de Monterrey, aunque 'La Pandilla' queda mejor ubicada por la diferencia de goles. Por su parte, el Santos Laguna quedó relegado a la penúltima posición, solo superando al Mazatlán FC.

En su duelo más reciente dentro de la Liga MX, los Tigres visitaron al León, a quienes vencieron por la mínima diferencia. Las anotaciones cayeron en un corto lapso de tiempo, pues Marcelo Flores abrió el marcador en el minuto 47 y al 54', Diego Lainez amplió la ventaja; Didier Cambindo cerró la diferencia en el 59', aunque no pudo concretar la remontada. En la parte final del encuentro, André-Pierre Gignac fue expulsado, lo que representó su primera tarjeta roja en la Liga MX.

LLEGÓ EL DÍA.



Tuvieron que pasar 3,853 días desde que llegó a nuestro país, para que André Pierre-Gignac se fuera expulsado de un partido en México.



El nombre del Árbitro: Adonaí Escobedo.



¿Consideras que fue justa su expulsión? pic.twitter.com/QhrWQNZw4p — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) February 1, 2026

En contraparte, el Santos Laguna viene de ser 'exhibido' por los Pumas, quienes se llevaron la victoria con marcador de cuatro tantos por cero. El encuentro se vio sentenciado desde la primera mitad, ya que todas las anotaciones llegaron en los primeros 45 minutos con un Jordan Carrillo sobresaliente.

#Deportes | Doblete de Jordan Carrillo y los Pumas exhiben al Santos Laguna en la jornada 4 del Clausura 2026 ??https://t.co/mdPfmbSokq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 31, 2026

Horarios del Tigres UANL vs Santos Laguna

Estadio: Estadio Universitario de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Viernes, 6 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/ FOX One

Dicho encuentro podría representar el debut de Rodrigo Aguirre con los Tigres; el 'Búfalo' militaba con Águilas del América, pero el conjunto de Coapa no lo consideró en sus planes deportivos al necesitar liberar una plaza NFM (No Formado en México). Si bien aún no se hace el anuncio de su contratación, Aguirre ya estaría en la 'Sultana' para integrarse a los entrenamientos de su nuevo club.

Se destrabó la llegada de Rodrigo Aguirre a Tigres.

Deja el América de manera definitiva y en las próximas horas hará la revisión médica y firmará su contrato por 3 años.

