Toluca vs Cruz Azul EN VIVO: Día, horario y en qué canal VER la Jornada 5 del Clausura 2026

Toluca, Estado México.- El Torneo Clausura 2026 continúa su rumbo y para la Jornada 5 nos tiene preparado uno de los partidos más importantes del semestre con el Deportivo Toluca vs Cruz Azul, el cual se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Según los especialistas deportivos, ambos clubes son firmes candidatos al título, es por ello que, a pesar de lo prematuro del campeonato, este encuentro es de suma importancia para las dos escuadras.

Los dirigidos por Antonio 'Turco' Mohamed han venido mostrando la solidez de los últimos torneos, cualidad que los ha llevado a conquistar un bicampeonato. En las primeras fechas, los Diablos Rojos se mantienen invictos con dos victorias y dos empates que lo colocan en la quinta posición de la tabla general con ocho puntos. En su pasado partido de Liga MX, el conjunto choricero empató 0-0 con el Club Puebla, con un penal fallado por Sebastián Córdova.

Por su parte, La Máquina se presenta a este compromiso con arranque de campeonato que, a pesar de las dudas defensivas y la baja de jugadores importantes, ha mostrado un poder ofensivo interesante y capacidad para ganar más allá del funcionamiento colectivo. En su último partido liguero, los pupilos de Nicolás Larcamón se impusieron de visita 4-3 frente a FC Juárez con goles de Agustín Palavecino, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Carlos Rodríguez.

A nivel histórico, los duelos entre Toluca y Cruz Azul suelen ser cerrados, con resultados mixtos y paridad que refrendan la rivalidad que existe entre ellos. Y para muestra están los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, balance que le favorece a los celestes con dos victorias, dos empates y una derrota. En el Apertura 2025, el cuadro cementero se impuso 1-0 al equipo mexiquense con una anotación de Luka Romero.

Posibles alineaciones Toluca vs Cruz Azul

Toluca (XI): Luis García, Santiago Simón, Federico Pereira, Bruno Méndez, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro; Sebastián Córdova, Jesús Angulo y Paulinho.

Cruz Azul (XI): Andrés Gudiño, Amaury Morales, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez; Agustín Palavecino, José Paradela y Mateo Levy.

Dónde ver Toluca vs Cruz Azul

Día: Sábado 7 de febrero de 2026

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Nemesio Diez

Dónde ver: TUDN, Fox One, Azteca 7 y ViX Premium

