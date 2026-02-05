Tomateros firma remontada soñada y termina con el invicto de Dominicana en la Serie del Caribe: Listas las semifinales

Guadalajara, Jalisco.- En lo que fue uno de los mejores juegos del actual certamen y que además marcó el cierre de la fase regular de la Serie del Caribe 2026, los Tomateros de Culiacán le dan la vuelta a un juego que perdían desde el inicio, para así romperle el paso perfecto a República Dominicana con una pizarra final de 10-7.

Una increíble reacción en la octava entrada de seis carreras comandó la victoria de México Verde, que con esto selló su remontada y se unió a México Rojo, Puerto Rico y los Leones del Escogido (República Dominicana) como los cuatro clasificados a las semifinales del beisbol invernal.

El juego fue vibrante desde el inicio, con los vigentes campeones castigando al pitcher estelar de los Aztecas, Manny Barreda, con tres carreras encabezadas por un doblete de Sócrates Brito. La reacción de los Tomateros llegó en la tercera entrada, cuando el pelotero de los Yaquis, Allen Córdoba, la mandó a volar con Carlos Sepúlveda en las almohadillas.

En la cuarta, los caribeños harían otra más con un jonrón de Franchy Cordero. Mientras que en la sexta los visitantes volverían a encender su ofensiva con par de cuadrangulares; nuevamente Corderio la mandaría a volar entre los jardines derecho y central. Mientras que Jimmy Paredes haría la sexta con metrallazo al derecho.

En esa misma entrada, México haría otra más para poner la pizarra 7-3. Pero la cuenta aumentaría en la séptima con ambas escuadras sumando una rayita más a sus cuentas. La locura llegaría en la octava, cuando los de Lorenzo Bundy terminarían por darle a hacer estallar al estadio.

Rodolfo Amador comenzaría la fiesta con imparable remolcador; posteriormente, Yadir Drake pondría el empate con par de remolcadas al pegar un sencillo al izquierdo. Meneses terminaría por darle la vuelta con elevado de sacrificio y Estevan Florial sellaría la remontada con un jonrón productor de par de rayitas.

La victoria fue para Anthony Gose, mientras que el descalabro cargó para Conner Greene. Lupe Chavez se encargó de subir a la lomita en la novena y cerrar las luces del estadio, asegurando el pase de México Verde a las semifinales de la Serie del Caribe.

Semifinales

Con este resultado, quedaron definidos los cruces de semifinales, donde los Tomateros de Culiacán se medirán una vez más a Dominicana. Mientras que México Rojo (Charros de Jalisco) chocará ante Puerto Rico, que igualmente consiguió su boleto en la última jornada. Ambos choques serían este viernes 6 de febrero.

