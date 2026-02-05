Uroš Djurdjevic llega a Rayados de Monterrey; será el reemplazo de Germán Berterame en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Desde que se confirmó la baja de Germán Berterame, había una incógnita en Rayados de Monterrey, ya que no se tenía a un delantero de calibre que cubriera el hueco dejado por el atacante naturalizado mexicano. Luego de varias semanas en negociaciones, 'La Pandilla' confirmó el fichaje de Uroš Djurdjevic, quien ya se encuentra trabajando con el resto de sus compañeros para hacer su debut con el equipo.

Djurdjevic, nacido en Serbia, cuenta con un amplio recorrido en el futbol de Europa, ya que ha jugado en clubes como el Palermo, el Olympiacos y el Real Sporting de España, último equipo en el que militó antes de llegar a la Liga MX. Uros fue firmado por el Atlas en julio del 2024 y de inmediato se convirtió en una de las figuras para el conjunto jalisciense.

#Deportes | Clausura 2026: Rayados de Monterrey está cerca de firmar a delantero europeo para suplir a Berterame ?uD83DuDC64https://t.co/3t0YJHdbJ1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

El naturalizado de Montenegro registró 49 compromisos con el Atlas entre las diferentes competencias (Liga MX y Leagues Cup), en los cuales llegó a marcar 20 dianas y puso cuatro asistencias en poco menos de 3 mil 500 minutos en cancha. Djurdjevic se erigió como el campeón goleador en el Clausura 2025 con 12 tantos, su mejor marca en los tres torneos que ha pasado en el balompié mexicano.

De las cuatro jornadas que se han disputado durante el Clausura 2026, el delantero participó solo en dos, aunque fue titular y disputó el partido completo en ambas, además de tener una anotación. La información extraoficial indica que 'Djuka' ya tendría varios días en Monterrey para concretar su firma, aunque no fue hasta el jueves 5 de febrero que se realizó la presentación oficial.

Todo listo para esta nueva era.uD83DuDD252??0?? ¡A romperla, Djuka!uD83DuDC4AuD83CuDFFC?? pic.twitter.com/Uu39FSwKcp — Rayados (@Rayados) February 5, 2026

Mediante un comunicado en las redes sociales de Rayados, se dio a conocer que el delantero de 31 años llegó en una compra definitiva luego de haber firmado un contrato de dos años y medio. Mediante este mismo medio, se destacaron sus mejores virtudes, entre las que destacan la potencia, el juego aéreo y la definición que lo ha llevado a ganar varios cetros en su carrera.

Uroš ya se integró a los entrenamientos del equipo y, en caso de que Domenec Torrent lo vea conveniente, tendrá su debut con Rayados durante este mismo fin de semana. El Monterrey visitará a las Águilas del América en actividades correspondientes a la jornada 5 del Clausura 2026.

Delantero serbio con potencia, fortaleza, juego aéreo, mentalidad ganadora y gran definición.uD83DuDD25¡Bienvenido al Monterrey, Uroš Djurdjevic!uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDD35?



Con 143 goles en su carrera profesional, el campeón de goleo del Clausura 2025 se une a La Pandilla para aportar su explosividad al… pic.twitter.com/82kZyq6Y3K — Rayados (@Rayados) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui