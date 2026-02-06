América sigue perdiendo jugadores; defensivo de las Águilas firma con club de Turquía y deja la Liga MX

Ciudad de México.- Las Águilas del América están desprendiéndose de los jugadores que no han entrado en los planes deportivos, con el fin de darle otra cara al equipo y recuperar posiciones en el Clausura 2026. Es por eso que el conjunto de Coapa oficializó durante la mañana del viernes 6 de febrero la baja del defensor chileno Igor Lichnovsky, a su vez que un club en Turquía anunciaba la llegada del sudamericano.

Esta se convirtió en la tercera baja oficial para el América en menos de una semana luego de que se anunciara el adiós de Allan Saint-Maximin, quien firmó con el Lens de Francia, mientras que Álvaro Fidalgo dejó a las Águilas para convertirse en refuerzo con el Real Betis de España. Además, se está expectante al inminente anuncio de Rodrigo Aguirre, quien pudiera ser la nueva firma de los Tigres UANL.

#Deportes | Otra baja para el América: Rodrigo Aguirre sale de las Águilas y firma con los Tigres UANL

Lichnovsky fue uno de los principales artífices de la época dorada del América, donde se consiguió el tricampeonato, aunque Igor solo pudo participar en los primeros dos. El defensivo estuvo fuera por más de 130 días luego de haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, lo cual lo obligó a parar en el quirófano.

En total, con la playera 'Azulcrema', Lichnovsky disputó 55 compromisos en los que anotó tres goles y puso dos asistencias, además de haber recibido 18 cartones preventivos en más de 4 mil 500 minutos en cancha. Lleva en su haber los tres títulos conseguidos con el América, además de otros tantos que levantó en su estadía con el Cruz Azul, Necaxa y los Tigres UANL.

Muchas gracias por haber defendido nuestros colores y ser parte de una etapa histórica del Club América, Igor Lichnovsky. uD83EuDD85



¡Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga!

¿Con qué equipo firmó Lichnovsky?

El futbolista de 31 años fue firmado por el Karagümrük, que disputa la Superliga de Turquía, la misma en la que milita el Fenerbahçe del mexicano Edson Álvarez. Igor llegó a un acuerdo con el club otomano por un año y medio, aunque el contrato incluye una cláusula para un año más.

El panorama que enfrenta el Karagümrük en la actualidad es muy complicado, pues actualmente se encuentra en la última posición del certamen turco, luego de haber conseguido solo dos victorias, tres empates y 15 derrotas luego de 20 jornadas. Además, el Karagümrük se encuentra a seis unidades del siguiente clasificado, lo que lo pone en riesgo de perder la categoría y descender a la segunda división.

Igor Lichnovsky



Kulübümüz, Meksika ekibi CF America’nin savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1.5+1 yillik anlasma sagladi.

Kariyerinde Meksika, Suudi Arabistan, Ispanya ve Portekiz takimlarinda forma giyen; 2 Meksika Ligi… pic.twitter.com/LWmy5c5dkT — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui