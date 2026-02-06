Barcelona vs RCD Mallorca EN VIVO; dónde ver al líder en la jornada 23 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Barcelona regresará a las actividades de LaLiga, donde se mantiene como el líder, aunque un solo desliz podría arrancarles la primera posición. Luego de triunfar en las diferentes competencias en las que los dirigidos por Hansi Flick han registrado participación, buscarán la victoria ante el RCD Mallorca en la jornada 23 del certamen español.

El Barça se erige hasta el momento en el primer peldaño de la clasificación en LaLiga, luego de conseguir 18 triunfos, con un empate y solo tres derrotas luego de los 22 compromisos disputados hasta ahora. Si bien las 55 unidades lo reafirman como el líder momentáneo, el Barcelona no ha podido ampliar el margen ante su más cercano perseguidor, el Real Madrid, quien le sigue a solo un punto de distancia.

En el duelo más reciente del cotejo doméstico, el Barcelona se metió a la cancha del Estadio Manuel Martínez Valero para enfrentar al Elche CF, a quienes terminó venciendo con facilidad para recuperar su estatus de líder de la competencia. Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford fueron los artífices de las dianas blaugranas, mientras que Álvaro Rodríguez descontó por los locales, aunque terminaron quedando lejos de poder remontar.

#Deportes | Barcelona supera con categoría al Elche CF y se reafirma como el líder de LaLiga tras 22 jornadas ?https://t.co/ltM8AHWG2z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 31, 2026

En cambio, el RCD Mallorca se encuentra relegado hasta el puesto 14, tras haber conseguido apenas seis triunfos, el mismo número de empates y 10 derrotas, librando por un reducido margen los puestos de descenso. En la jornada anterior de LaLiga, los 'bermellones' se anotaron un valioso triunfo ante el Sevilla, su rival directo en la clasificación, que se llevó una goleada con marcador de cuatro tantos por uno.

Horarios del Barcelona vs. RCD Mallorca

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Sábado, 7 de febrero

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Esta será la segunda ocasión en la que las dos escuadras se enfrenten en la temporada 2025-2026 del certamen español, ya que el Barcelona contra Mallorca de agosto fue el que dio inicio al calendario de LaLiga. En dicho encuentro, el cuadro catalán pudo defender con éxito la corona y se anotó la victoria con las dianas de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal ya en tiempo de compensación.

#Deportes | Barcelona debuta con victoria y goleada sobre el Mallorca en nueva temporada de LaLiga ?https://t.co/KX3W54kZ3a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui