Brees y Fitzgerald encabezan a los nuevos inquilinos del Salón de la Fama de la NFL

San Francisco, Estados Unidos.- Con una ausencia más que notable y polémica, se dieron a conocer a los miembros de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, la cual es encabezada por el exmariscal de campo Drew Brees y por el exreceptor Larry Fitzgerald.

Ellos encabezan la inducción de este año, que cuenta con cinco jugadores, pero no el entrenador principal Bill Belichick, seis veces ganador de la Super Bowl, en una decisión que causó polémica y que obligó al Salón de la Fama a considerar una serie de cambios en su proceso de elección.

Brees y Fitzgerald lograron su elección en su primer año de elegibilidad tras carreras prolíficas, según los resultados anunciados en NFL Honors el jueves por la noche. Luke Kuechly y Adam Vinatieri lo lograron en su segunda temporada de elegibilidad, mientras que Roger Craig fue la única elección entre los seniors, entrenadores y colaboradores. Los cuatro candidatos de la era moderna se solaparon durante varios años, librando muchas batallas entre sí. "Muy pronto te diste cuenta de que había algo especial y único en estos chicos", dijo Brees.

Sin embargo, la clase también es notable por la ausencia de Belichick, ya que al menos 11 de los 50 votantes optaron por no darle voto, a pesar de una carrera con 333 victorias en temporada regular y playoffs, y el mayor número de títulos de Super Bowl de cualquier entrenador principal. Un informe de la semana pasada que decía que Belichick no había cumplido en su primer año de elegibilidad fue recibido con críticas generalizadas, tanto por parte de los votantes como del proceso de elección de los miembros del Salón de la Fama.

"Sus estadísticas hablan por sí solas", dijo Vinatieri, que jugó seis años para Belichick con los Patriots. "Pensé que tendría una buena oportunidad de estar ahí arriba también. La gente que votó lo dejó fuera, pero creo que algún día estará aquí arriba".

Este es el segundo año consecutivo con una clase más pequeña después de que solo cuatro personas participaran el año pasado, ya que los nuevos cambios en las normas han dificultado la entrada al Salón. Antes del año pasado había habido al menos siete personas en las 12 promociones anteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui