Clausura 2026: Chivas busca firmar a juvenil atacante que milita en la MLS como refuerzo

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara marchan en la primera posición de la tabla, manteniendo un paso invicto luego de tres jornadas disputadas en el Clausura 2026. Pese a liderar con comodidad, el conjunto jalisciense busca concretar una nueva firma como refuerzo y tendría conversaciones avanzadas con Jonathan Pérez, atacante juvenil que milita en la MLS.

En los últimos meses, el 'Rebaño Sagrado' ha tomado como modelo el firmar a jugadores nacidos en Estados Unidos pero con ascendencia mexicana, pese a los estrictos estatutos que han caracterizado al Guadalajara desde su fundación. Chivas ha realizado importantes incorporaciones como la de Brian Gutiérrez, quien llegó a inicios del 2026 y ya se ha convertido en uno de los ofensivos más destacados de la plantilla, además de Richy Ledezma y Daniel Aguirre.

Este mismo plan sería el que se intentará con Jonathan Pérez; el extremo izquierdo de 23 años es nacido en Pico Rivera, Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana. El atacante fue formado en el LA Galaxy, con quienes firmó en el 2020, se coronó campeón y estuvo entre sus filas hasta el 2024, hasta ser fichado por el Nashville SC.

Chivas sí tiene contactos por Jonathan Pérez pero solo 3 días para buscar la operación por el cierre de registros.

Al momento, Pérez tiene 32 encuentros con el jersey amarillo, en los cuales registra dos goles, tres asistencias y cinco cartones preventivos en más de mil 300 minutos entre la MLS y la Leagues Cup, además de otras competencias. El mexicoamericano tiene en su haber un título con Nashville, siendo este el de la Copa US Open del 2024-2025.

De acuerdo a los datos recabados por Transfermarkt, Jonathan Alexander tiene contrato vigente con el Nashville SC hasta diciembre del 2028, por lo que se está analizando el móvil para su arribo al balompié azteca. El Guadalajara estaría buscando recibir al jugador cedido por al menos un año, además de que se incluya una cláusula para tener la posibilidad de hacer la compra definitiva.

Another first MLS goal in Nashville, this time for Jonathan Perez!



Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán ampliar su marcha de invicto en el certamen actual y, a la vez, ampliar su ventaja, que lo mantiene como el líder de la tabla. Las Chivas visitarán el puerto sinaloense para medirse ante el Mazatlán FC, un duelo de contrastes, ya que los 'Cañoneros' se encuentran en el último lugar.

