De lujo: Un siete veces All-Star y ganador de cuatro Guantes de Oro regresa a los New York Yankees

New York, Estados Unidos.- Una vez más, los New York Yankees vuelven a sacudir el mercado, pues este viernes 6 de febrero, el equipo confirmó el regreso de uno de los mejores cañoneros de los últimos años en las Grandes Ligas, el experimentado Paul Goldschmidt.

Según el portal de la MLB, el inicialista regresa al conjunto de la Gran Manzana con un contrato de un año. Sería en las próximas horas cuando el club haga oficial la llegada de un siete veces convocado al Juego de las Estrellas y ganador cuatro veces Guante de Oro.

Goldschmidt se caracteriza por tener una carrera muy condecorada en sus 15 años dentro del mejor beisbol del mundo, pues también entre sus credenciales cuenta con cinco Bates de Plata y cuatro Guantes de Oro en primera base. Igualmente, es recordado por la afición por ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2022, cuando militaba con los St. Louis Cardinals; inclusive con ese club se convirtió en figura.

Yankees, 1B Paul Goldschmidt reportedly agree to 1-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/RppVMo5DtP — MLB (@MLB) February 6, 2026

El cañonero de 38 años de edad terminó la temporada del 2025 en el segundo puesto entre los jugadores activos en dobles (477) y carreras remolcadas (1232), tercero en jonrones y carreras anotadas; además, se apuntó un WAR como jugador de posición de 63.8.

Igualmente, el primera base ha pasado 11 temporadas consecutivas (2015-25) sin un viaje a la lista de lesionados, lo cual habla de su gran garantía como jugador. Su última molestia fue cuando sufrió una fractura en la mano al ser golpeado por un lanzamiento en 2014.

La cifra de mil 611 partidos jugados por Paul Goldschmidt desde 2015 es la mayor cantidad en las Grandes Ligas, aunque sus 145 compromisos en 2025 en la MLB fueron su menor cantidad en ese lapso, tomando en cuenta su actividad en la edición 2020.

Por otra parte, el año pasado Goldschmidt se vio sólido al principio de campaña, pero tuvo dificultades para alcanzar .610 de OPS el resto del camino. Castigó a los zurdos, aunque no tuvo los mismos números contra los diestros (.619). También bateó significativamente mejor como visitante.

Paul Goldschmidt MASHED against left handed pitching in 2025uD83DuDD25



169 wRC+ | .336 AVG | .981 OPS | 7 HR



Perfect platoon piece for this Yankee team. Welcome back, Goldy!#Yankees pic.twitter.com/kpaH8WZUWi — Fireside Yankees (@FiresideYankees) February 7, 2026

Goldschmidt en la edición anterior redujo drásticamente sus índices de ponches en comparación con las temporadas anteriores, pero llama la atención que solamente se apuntó 10 jonrones, lejos de los más de 20 que registraba en sus anteriores campañas. Ahora, con este nuevo contrato, tiene la oportunidad de mostrar su nivel y reforzar la ofensiva de los Yankees.

