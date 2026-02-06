Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno ¿Cuándo compite el mexicano en Milano Cortina 2026?

Ciudad de México.- Los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026 están a nada de comenzar y una de las disciplinas más esperadas es el patinaje artístico, el cual contará con la representación mexicana. Dicha categoría será muy seguida por el pueblo mexicano por la participación de Donovan Carrillo, atleta que busca mejorar su marca establecida durante la justa anterior.

Milán-Cortina 2026 marcará los segundos Juegos Olímpicos de Invierno en la carrera de Donovan Carrillo, con lo cual igualará la marca de Ricardo Olavarrieta y se establecerán en conjunto como los mexicanos con mayor participación olímpica en el patinaje artístico. El jalisciense disputó la edición de Beijing 2022, siendo el primer patinador mexicano que logró clasificarse a la final por primera ocasión en 30 años.

La asistencia de Carrillo a la justa que se celebrará en Italia no solo será dentro de las pistas de hielo, ya que junto a la esquiadora Sarah Schleper, serán los encargados de abanderar la Delegación Mexicana durante la ceremonia de apertura. También, tuvo participación durante el desfile de moda organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

¿En qué competencias participará Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026?

El debut del nacido en Zapopan, Jalisco, para los Olímpicos en Milán-Cortina 2026 está programado para el martes 10 de febrero en el programa de patinaje individual masculino corto. En caso de que logre clasificar a la final de la categoría, volverá a saltar a la pista de hielo en búsqueda de la medalla en la sesión programada para el viernes 13 del mismo mes.

Patinaje individual masculino en el programa corto: Martes, 10 de febrero a las 11:30 horas (horario CDMX).

Final del patinaje individual masculino (libre) / Viernes, 13 de febrero a las 12:00 horas (horario CDMX)

* El horario o programación está sujeta a cambios

¿Dónde ver las participaciones de Donovan Carrillo en México?

La edición de los Juegos Olímpicos 2026 será una de las que tendrá mayor cobertura a lo largo de las 24 realizaciones previas, pues los millones de seguidores alrededor del mundo tendrán varias plataformas para poder seguir la actividad en Milán-Cortina. Para México y parte de Latinoamérica, se contará con la cobertura de Claro Sports, la cual se emitirá en la televisión convencional, además de su canal de YouTube y su portal web. También será emitido por Canal 9, TUDN y su plataforma de streaming, VIX Premium.

