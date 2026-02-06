¿El Estadio Azteca presenta retrasos? Emilio Azcárraga actualiza los avances de cara al Mundial 2026

Ciudad de México.- El Estadio Azteca recibirá la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026 y para ello, fue sometido a una radical remodelación para quedar a tono con el prestigio que implica el torneo organizado por la FIFA. Los trabajos en el recinto más imponente de México van en contrarreloj, aunque Emilio Azcárraga, accionista principal del estadio y del Club América, confía en que todo quede listo antes de la fecha prevista.

Cabe recordar que el 'Coloso de Santa Úrsula' recibió su último encuentro oficial hace poco menos de dos años, antes de ser cerrado en su totalidad para comenzar con los procesos de remodelación, los cuales ascienden a un costo de poco menos de 500 millones de pesos. Dichas obras se están realizando para mejorar las zonas comunes del estadio, además de los palcos, la terraza de prensa, luminaria y demás factores.

Azcárraga aclaró que él personalmente ha estado en seguimiento constante sobre los avances en el proceso, en el cual están trabajando una cantidad considerable de especialistas. "La verdad que muy contentos del avance que hemos tenido; ha sido un trabajo de muchísima gente. Creo que alrededor de mil 300 personas laborando ya en estas fechas".

#Deportes | América busca regresar al Estadio Azteca antes del Mundial 2026; Mikel Arriola confirma el proceso ?uD83CuDFDF?https://t.co/DNAxF6Qo73 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Sobre si estará a tiempo o no, Emilio explicó que cada semana organiza reuniones con los ingenieros encargados de la remodelación y todos concluyen que se podrá cumplir con el plan de trabajo que estaba previsto desde hace varios meses. "Tenemos una junta cada semana; como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien. Hubo mucha dificultad al principio y es que ahora ha estado mucho más en paz".

Esta primera etapa que termina ahora, digamos el 28 de marzo con la reapertura, es importante y luego seguir con las obras que faltan para la Copa del Mundo y luego, después, porque hay muchas cosas que, por decir, la complejidad de la obra, no se pueden hacer".

#Deportes | Cristiano Ronaldo a México; confirman el amistoso del 'Tricolor' y Portugal en reapertura del Azteca ?uD83EuDD29https://t.co/BU499IEe0J — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Por último, aclaró que hay procesos que se podrán realizar hasta que finalice la Copa del Mundo 2026, aunque descartó que eso vaya a afectar la imagen del inmueble, además de apuntalar que la etapa que quedará pendiente no intercederá en ninguna actividad dentro de la justa.

uD83CuDFDF? Emilio Azcárraga compartió noticias sobre el avance de las obras de remodelación del Estadio Azteca.



uD83DuDCAC ¿Llegará a las fechas estipuladas? Aquí lo explicó el dueño del América.@chato_jc uD83DuDCF9 pic.twitter.com/ULQqYcxu1n — FOX (@somos_FOX) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui