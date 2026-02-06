Estrella de las Grandes Ligas no va al Clásico Mundial de Beisbol por consumo de drogas

Detroit, Estados Unidos.- Puerto Rico tendrá una baja sensible en el Clásico Mundial de Beisbol, ya que uno de sus jugadores estrellas y que además es figura en las Grandes Ligas, Javy Báez, no podrá participar en el evento debido a una sustancia prohibida que salió positiva en 2023.

Según la página oficial del Clásico Mundial de Beisbol, 'El Mago' arrojó positivo a carboxi-THC en una prueba de dopaje realizada en marzo de aquel año y, como resultado de ello, es inelegible para participar en los torneos que organiza la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol.

Cabe destacar que la sustancia de carboxi-THC es el principal metabolito secundario del THC, el compuesto psicoactivo del cannabis, mejor conocido como marihuana. Aunque no es psicoactivo, se utiliza en pruebas de detección de drogas debido a su larga persistencia en el organismo.

BREAKING: Javier Báez’s exclusion from Puerto Rico’s WBC roster reportedly stems from a suspension due to testing positive for carboxy-THC in the 2023 World Baseball Classic per @primerahora. He’s ineligible for WBSC tournaments from April 26, 2024 to April 25, 2026, under… pic.twitter.com/AGyXrPe29H — js9innings (@js9inningsmedia) February 5, 2026

Esa sustancia ya fue eliminada como droga de abuso del acuerdo de pruebas en la MLB con el sindicato de peloteros antes de la temporada 2020 y no está sujeta a medidas disciplinarias, pero según la Agencia Internacional de Pruebas, la suspensión del pelotero para competencias internacionales se extiende hasta el 25 de abril, fecha que lo mantiene alejado del Clásico Mundial.

El pelotero Javier Báez tuvo una campaña destacada en las Grandes Ligas, donde bateó .257 con 107 hits, 12 jonrones, 57 carreras impulsadas y 55 carreras anotadas en 126 juegos en 2025, siendo uno de los mejores a la ofensiva por parte de Detroit Tigers.

Javier Báez da positivo a sustancias prohibidas uD83DuDE28



El campocorto puertorriqueño no podrá participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras dar positivo a carboxi-THC, una sustancia que aparece en el organismo luego del consumo de cannabis.



El mago se suma a la lista de… pic.twitter.com/4F0CiQ4lzc — Wilber Sánchez (@wilberdata) February 5, 2026

No es la única baja

Pero la ausencia de Báez no es la única que tendrá Puerto Rico en el torneo, ya que Francisco Lindor y Carlos Correa, quienes también son estrellas en la MLB, quedaron fuera del roster para el Clásico Mundial de Beisbol debido a la cobertura de sus seguros.

"Debido a la operación de limpieza que Francisco Lindor se realizó en el codo derecho a principios de esta temporada baja, no podrá participar con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Francisco está obviamente decepcionado por no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones del seguro del CMB, no es elegible para jugar en los partidos del CMB", informó la Major League Baseball Players Association.

Fuente: Tribuna del Yaqui