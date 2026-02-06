Histórico: Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán disputarán la final de la Serie del Caribe 2026

Guadalajara, Jalisco.- Después de 10 años de sequía, este sábado la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) tendrá campeón en la Serie del Caribe, ya que Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán protagonizarán la gran final del torneo en lo que se anticipa un lleno total en el Panamericano.

Tanto México Verde como México Rojo cumplieron con las expectativas, eliminando al representativo de República Dominicana y Puerto Rico, de manera respectiva, en la ronda de semifinales del torneo más importante del circuito invernal que se celebra en Jalisco.

Desde la primera entrada comenzó la acción, con los boricuas rompiendo el cero producto de un jonrón de Yohandy Morales. La respuesta fue inmediata de los tapatíos gracias a un imparable remolcador de Mateo Gil. Para la segunda, los aztecas le darían la vuelta a la pizarra; Connor Hollis la mandaría a volar con un hombre en las almohadillas.

En la tercera volverían a castigar a Many Bañuelos con otro metrallazo, pero ahora cortesía de Gabriel Cancel. En esa misma entrada, nuevamente Charros atacaría, ya que Bligh Madris conectaría un sólido jonrón de dos carreras, para así darle la ventaja a los de Benjamín Gil.

En la cuarta y quinta, Puerto Rico le daría la vuelta a los cartones al apuntarse par de rayitas en cada inning; Johneshwy Fargas y Emmanuel Rivera fueron los encargados de remolcar las anotaciones y poner las cosas 6-5, silenciado por completo el Panamericano.

Remontada

En la séptima entrada, un rally de tres carreras comandó la heroica victoria de los locales; primero, Mateo Gil haría la del empate al pegar sencillo al jardín izquierdo, mientras que el flamante MVP de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Leo Heras, selló la voltereta con un doblete.

Con esto, Jalisco vivirá historia, por primera vez en la historia dos equipos de la LAMP se verán las caras en una final de la Serie del Caribe. El choque entre Tomateros y Charros está programado para este sábado 7 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui