Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Horario y cómo ver desde México

Milán, Italia.- La espera terminó. Este viernes 6 de febrero de 2026, el mundo pondrá sus ojos en Europa con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, evento que marca el inicio oficial de la máxima justa invernal y que promete un espectáculo de gran escala.
Para México, la inauguración tendrá un significado especial con la participación de la delegación nacional en el desfile de naciones y la presencia de Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados, mientras millones de personas seguirán la transmisión en vivo desde televisión abierta y plataformas digitales. ¿Te interesa seguir este gran evento? Aquí en TRIBUNA te decimos el horario, los canales y todo para que no te lo pierdas.
¿Cuándo y dónde será la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?
La ceremonia de apertura se realizará este viernes 6 de febrero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán, uno de los recintos más emblemáticos de Italia, que recibirá a las delegaciones de todo el mundo para dar inicio oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Esta edición corresponde a la vigésima quinta de los Juegos Olímpicos de Invierno y tendrá como sedes principales a Milán y Cortina d’Ampezzo, reflejando una organización compartida entre tradición, innovación y simbolismo cultural.
Horario oficial de la ceremonia inaugural
La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrará a las: 13:00 horas, tiempo del centro de México.
Es importante señalar que si bien algunas competencias comenzaron desde el 4 de febrero, esta ceremonia representa el arranque formal de las Olimpiadas y concentrará los momentos más simbólicos del evento, como el Desfile de las Naciones y el encendido del pebetero olímpico.
Uno de los elementos más destacados será que, por primera vez en la historia, el pebetero tendrá un encendido doble:
- Uno en el Arco della Pace de Milán
- Otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo
Artistas invitados a la inauguración de Milán-Cortina 2026
La ceremonia contará con un elenco artístico internacional que combinará ópera, pop, rap y música clásica. Los artistas confirmados son:
- Mariah Carey, quien interpretará una canción en italiano como parte del tema central Armonía.
- Andrea Bocelli, tenor italiano que regresa a un escenario olímpico 20 años después de su participación en la clausura de Turín 2006.
- Laura Pausini, con más de tres décadas de trayectoria y proyección internacional.
- Lang Lang, pianista chino reconocido mundialmente por su virtuosismo.
- Cecilia Bartoli, mezzosoprano italiana que aportará la esencia operística del país anfitrión.
- Ghali, rapero milanés que representa la diversidad cultural contemporánea.
La combinación de géneros y generaciones busca convertir la inauguración en un espectáculo emotivo y accesible para audiencias globales.
¿Cómo ver EN VIVO la inauguración desde México?
La ceremonia inaugural podrá verse en vivo y de forma gratuita en México a través de varias plataformas:
- Televisión abierta: Canal 9 de Televisa transmitirá el evento sin costo.
- Streaming: ViX.
- Multiplataforma: Claro Sports, con señal en TV de paga, sitio web, aplicación móvil y canal de YouTube.
La inauguración marcará el comienzo de una competencia que se extenderá hasta el 22 de febrero, cuando se lleve a cabo la ceremonia de clausura en la Arena de Verona. ¡No te lo pierdes!
