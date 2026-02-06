Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Horario y cómo ver desde México

Milán, Italia.- La espera terminó. Este viernes 6 de febrero de 2026, el mundo pondrá sus ojos en Europa con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, evento que marca el inicio oficial de la máxima justa invernal y que promete un espectáculo de gran escala.

Para México, la inauguración tendrá un significado especial con la participación de la delegación nacional en el desfile de naciones y la presencia de Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados, mientras millones de personas seguirán la transmisión en vivo desde televisión abierta y plataformas digitales. ¿Te interesa seguir este gran evento? Aquí en TRIBUNA te decimos el horario, los canales y todo para que no te lo pierdas.

Este viernes será la gran inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Facebook

¿Cuándo y dónde será la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La ceremonia de apertura se realizará este viernes 6 de febrero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán, uno de los recintos más emblemáticos de Italia, que recibirá a las delegaciones de todo el mundo para dar inicio oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Esta edición corresponde a la vigésima quinta de los Juegos Olímpicos de Invierno y tendrá como sedes principales a Milán y Cortina d’Ampezzo, reflejando una organización compartida entre tradición, innovación y simbolismo cultural.

Horario oficial de la ceremonia inaugural

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrará a las: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Es importante señalar que si bien algunas competencias comenzaron desde el 4 de febrero, esta ceremonia representa el arranque formal de las Olimpiadas y concentrará los momentos más simbólicos del evento, como el Desfile de las Naciones y el encendido del pebetero olímpico.

Uno de los elementos más destacados será que, por primera vez en la historia, el pebetero tendrá un encendido doble:

Uno en el Arco della Pace de Milán

Otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo

Artistas invitados a la inauguración de Milán-Cortina 2026

La ceremonia contará con un elenco artístico internacional que combinará ópera, pop, rap y música clásica. Los artistas confirmados son:

Mariah Carey , quien interpretará una canción en italiano como parte del tema central Armonía.

, quien interpretará una canción en italiano como parte del tema central Armonía. Andrea Bocelli , tenor italiano que regresa a un escenario olímpico 20 años después de su participación en la clausura de Turín 2006.

, tenor italiano que regresa a un escenario olímpico 20 años después de su participación en la clausura de Turín 2006. Laura Pausini, con más de tres décadas de trayectoria y proyección internacional.

con más de tres décadas de trayectoria y proyección internacional. Lang Lang , pianista chino reconocido mundialmente por su virtuosismo.

, pianista chino reconocido mundialmente por su virtuosismo. Cecilia Bartoli , mezzosoprano italiana que aportará la esencia operística del país anfitrión.

, mezzosoprano italiana que aportará la esencia operística del país anfitrión. Ghali, rapero milanés que representa la diversidad cultural contemporánea.

La combinación de géneros y generaciones busca convertir la inauguración en un espectáculo emotivo y accesible para audiencias globales.

¿Cómo ver EN VIVO la inauguración desde México?

La ceremonia inaugural podrá verse en vivo y de forma gratuita en México a través de varias plataformas:

Televisión abierta: Canal 9 de Televisa transmitirá el evento sin costo.

de transmitirá el evento sin costo. Streaming: ViX.

Multiplataforma: Claro Sports, con señal en TV de paga, sitio web, aplicación móvil y canal de YouTube.

La inauguración marcará el comienzo de una competencia que se extenderá hasta el 22 de febrero, cuando se lleve a cabo la ceremonia de clausura en la Arena de Verona. ¡No te lo pierdes!

Antes de Milano-Cortina 2026, Donovan Carrillo se roba la pasarela olímpica y presume el uniforme de México ante el mundo uD83CuDDF2uD83CuDDFD? pic.twitter.com/lSjO4IZtiT — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui