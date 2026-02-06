La Delegación Mexicana destaca en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026

Ciudad de México.- Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 han comenzado de manera oficial luego de que se llevara a cabo la ceremonia inaugural en las dos sedes que recibirán las diferentes disciplinas. En el emotivo evento, tuvo participación la Delegación Mexicana, la cual fue comandada por Donovan Carrillo.

Dicha ceremonia se llevó a cabo de manera simultánea tanto en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán como en Cortina d’Ampezzo, siendo la primera justa olímpica que encendió dos pebeteros en diferentes sedes. La parte más extensa de la jornada fue el desfile de las 92 delegaciones que tendrán participación, siendo la de México la número 59 en aparecer.

En el mítico San Siro, Carrillo portó el lábaro patrio con orgullo, siendo acompañado por Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola, siendo uno de los grupos más vitoreados por los asistentes a la ceremonia. Los atletas mexicanos lucieron con porte los uniformes que usarán durante toda la justa, llamados 'La Piel en el Viento'. En cambio, la esquiadora Sarah Schleper comandó la comitiva que fue presentada en Cortina, mientras que otros integrantes de la delegación mexicana hicieron acto de presencia en otras presentaciones de menor tamaño.

¡QUE VIVA MÉXICO!uD83CuDDF2uD83CuDDFD ¡SÍ, SEÑOR!uD83DuDC4F



Donovan Carrillo y parte de la delegación mexicana pisaron San Siro con orgullo, energía y el corazón por delante. Actitud, emoción y una bandera que ilusiona al país entero rumbo a Milano Cortina 2026. El invierno también se pinta de verde,… pic.twitter.com/ZxEEdwpihH — Claro Sports (@ClaroSports) February 6, 2026

Francia e Italia fueron los encargados de cerrar el desfile de atletas, para luego juntar a todos los participantes en el centro del recinto en Milán y dar paso al espectáculo musical y a la ceremonia inaugural como tal. Luego de la participación de Andrea Bocelli y otros cantantes de talla internacional, se recitó el Juramento Olímpico para encender los pebeteros y dar inicio de manera oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

¿Cuándo debutan los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos invernales?

La justa de Milán-Cortina 2026 contará con la participación de cinco atletas en tres diferentes competencias, siendo Donovan Carrillo el que dará inicio a la incursión mexicana en la justa. El jalisciense competirá el martes 10 de febrero en patinaje artístico masculino, buscando clasificar a la final. La siguiente en tomar acción será Regina Martínez, que competirá en el esquí de fondo, 10 kilómetros libre femenil, el jueves 12 de enero.

Solo un día después, Allan Corona saldrá a disputar la misma categoría que Regina, pero en la división masculina. Lasse Gaxiola, el más joven en la delegación mexicana, tendrá su primera prueba el sábado, 14 de febrero, participando en el slalom gigante varonil, mientras que su madre, Sarah Schleper, competirá en la misma rama, pero división femenina, durante el domingo, 15 de febrero.

Con la bandera de México en alto, nuestra delegación desfiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno #MilanoCortina2026.

Orgullo, identidad y espíritu olímpico representando a todo un país. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD0D pic.twitter.com/C18XcakCvA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui