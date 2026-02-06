La Saudi Pro League responde a las protestas de Cristiano Ronaldo; descartan favoritismo al Al Hilal

Ciudad de México.- Luego de una semana sin emitir su postura, la Saudi Pro League emitió un comunicado en el cual respondieron a las protestas que Cristiano Ronaldo ha hecho en torno a la supuesta manipulación de fichajes. La liga descartó que desde el Fondo de Inversión Privada (PIF) se haya beneficiado al Al Hilal o a cualquier otro club, argumentando que es un ente independiente y pertenece al gobierno.

Cabe recordar que CR7 se ha alejado de las canchas durante las dos últimas de la SPL, dejando al Al-Hilal sin su mayor figura mientras disputan las primeras posiciones de la tabla. El mítico atacante lusitano acusó al PIF de limitar los fichajes del Al-Hilal en el mercado invernal por haber alcanzado el tope máximo de gastos, mientras otros equipos como el Al-Hilal hicieron un gasto multimillonario para concretar la llegada de Karim Benzema.

#Deportes | Cristiano Ronaldo se perderá una jornada más con el Al Nassr y su continuidad se pone en riesgo???https://t.co/ok4ndJVIHj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 5, 2026

Ante esto, las autoridades en la categoría máxima del balompié árabe emitieron un comunicado en el cual explicaron el modelo que se emplea, haciendo énfasis en la independencia de cada equipo que conforma la Saudi Pro League. "La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas".

Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga".

Así mismo, la Saudi Pro League destacó las aportaciones que CR7 ha tenido para todo el circuito y, sobre todo, el Al-Hilal, aunque apuntó que ningún jugador se puede anteponer a las decisiones de su respectivo equipo. Por último, descartó de manera categórica el haber intercedido en los fichajes de los clubes y dejó la responsabilidad directa a las decisiones tomadas por cada directiva.

"Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados", fue añadido en la parte final del comunicado oficial.

7? El apoyo de los hinchas del Al-Nassr a Cristiano Ronaldo, en el minuto 7 del partido ante Al-Ittihad.



?? Recordemos que hoy tampoco jugó por decisión propia como protesta por la gestión del PIF con algunos clubes de la Saudi Pro League.pic.twitter.com/rhxJ6vCpFb — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui