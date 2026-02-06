Más fácil, imposible: Concacaf anuncia que tendrá 6 plazas automáticas al Mundial 2030

Miami, Estados Unidos.- Con un torneo que pretende ampliarse hasta 64 equipos, no es de extrañar que también los cupos por confederaciones crezcan; y con ello en mente, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) anunció que tendrá seis plazas de clasificación automáticas para el Mundial 2030 y una séptima estará disponible como parte de un playoff intercontinental.

El organismo hizo su anuncio este viernes, aunque la FIFA no parece haber anunciado la asignación de plazas a cada confederación y el presidente de la confederación sudamericana Conmebol ha propuesto ampliar el torneo una vez más a 64 naciones. La oficina de prensa de la FIFA dijo en un correo electrónico que estaba investigando si la asignación de las confederaciones ya estaba decidida.

Con este formato, la Concacaf tendría mas representantes en un Mundial

En su anuncio, la Concacaf dijo este viernes que la clasificación comenzará en septiembre de 2027, con sus equipos clasificados del puesto 14 al 35 jugando una primera ronda de ida y vuelta con total de goles. Los 11 ganadores avanzarán a la segunda ronda junto con sus 13 mejores naciones. Los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro equipos y cada nación jugará seis partidos, en octubre y noviembre de 2027, y marzo de 2028.

En la siguiente etapa, los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a una ronda final de 12 naciones, que se jugará en junio de 2028 y septiembre y octubre de 2029. Habrá tres grupos de ronda final, y cada nación disputará seis partidos. Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán para un Mundial 2030 que se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los dos mejores terceros clasificados avanzan a un playoff de ida y vuelta de la Concacaf en noviembre de 2029. El ganador avanzará a los playoffs intercontinentales de la FIFA.

Después de ampliarse la Copa del Mundo de 32 equipos en 2022 a 48 este año, la Concacaf duplicó sus plazas automáticas hasta seis. Estados Unidos, México y Canadá recibieron plazas automáticas como coanfitriones, mientras que Curazao, Haití y Panamá obtuvieron plazas en la clasificación. Jamaica tiene la oportunidad de conseguir una séptima plaza el mes que viene en los playoffs contra Nueva Caledonia y el Congo.

Este es un buen anuncio para los centroamericanos

Fuente: Tribuna del Yaqui