Mexicanos y dominicanos lideran departamentos ofensivos y de pitcheo de la Serie del Caribe

Zapopan, Jalisco.- Los jugadores de México y República Dominicana encabezaron con sus actuaciones las estadísticas individuales, tanto a la ofensiva como desde el montículo, después de llegar a su fin la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026.

En el rubro ofensivo, el nombre más destacado fue el del estadounidense Michael Wielansky, de los Charros del México Rojo, quien terminó como líder de bateo con un impresionante promedio de .625. Además, encabezó el OBP con .667, el OPS con 1.447 y el departamento de hits con 10 imparables, consolidándose como el bate más consistente de la fase inicial.

Wielansky encabezó varios departamentos

Otro jugador que repitió protagonismo fue Rodolfo Amador, de México Verde, quien finalizó colíder en carreras impulsadas junto al panameño Johan Camargo y el dominicano Franchy Cordero, todos con 6 remolques. Amador también fue colíder en dobles con 3, junto al quisqueyano Erik González, y cerró como segundo mejor promedio ofensivo del torneo con .563, confirmando su impacto en el corazón del orden ofensivo.

Amador también respondió a la ofensiva

De los quisqueyanos, Franchy Cordero fue el mejor bateador, ya que además de compartir el liderato en impulsadas, encabezó el liderato de jonrones con 3 y dominó el slugging con .933. En tanto, Marco Hernández lideró las carreras anotadas con 5, empatado con el mexicano Julián Ornelas (México Verde), mostrando versatilidad ofensiva.

En cuanto al corrido de bases, la velocidad dominicana marcó pauta, con Cristian Adames, Sócrates Brito, Junior Lake y Gustavo Núñez compartiendo el liderato en bases robadas con 2 cada uno. Por su parte, el puertorriqueño Yohandy Morales destacó al liderar los triples con 2, además de figurar entre los mejores en hits.

Jesús Cruz no permitió anotaciones

En el pitcheo, varios lanzadores brillaron con dominio absoluto. Guadalupe Chávez Ayala (México Verde), Jesús Cruz (México Rojo), Matt Foster (México Rojo), Alberto Guerrero (Panamá) y Andrew Marrero (Puerto Rico) finalizaron la ronda con efectividad perfecta (0.00).

En el renglón de los ponches, el puertorriqueño Andrew Baker encabezó la lista con 7, seguido por Severino González (Panamá) y Andrew Marrero (Puerto Rico), ambos con 6. En tanto, los mexicanos Luis Miranda (México Rojo) y Odrisamer Despaigne (México Verde) fueron los más trabajadores, con 6.0 entradas lanzadas cada uno.

Ornelas estuvo entre los que más carreras anotaron

El cerrador más dominante fue el dominicano Jimmy Cordero, líder en juegos salvados con 3, mientras que en WHIP, Roel Ramírez y Derek West, ambos de Puerto Rico, compartieron el mejor registro del torneo con 0.33, mostrando control y eficiencia en cada presentación. De esta forma, los lideratos individuales confirman el alto nivel competitivo de la Serie del Caribe Jalisco 2026, con actuaciones que ya quedan marcadas en la historia estadística del certamen.

Fuente: Tribuna del Yaqui