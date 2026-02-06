México cae ante Estados Unidos en duelo del flag football en el Super Bowl Experience

San Francisco, Estados Unidos.- Par de intercepciones al final del encuentro fueron claves para que la Selección Mexicana varonil de flag football sufriera apretada derrota de 35-34 ante Estados Unidos en un partido de exhibición celebrado el 5 de febrero de 2026 en San Francisco, como parte de las actividades del Super Bowl Experience previo al juego del domingo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El duelo reunió a dos de las potencias mundiales de la disciplina, en un escenario que buscó dar visibilidad al flag football rumbo a su debut olímpico en Los Ángeles 2028. Estados Unidos se impuso gracias a su velocidad y precisión ofensiva, mientras que México mostró destellos de creatividad y resistencia, aunque sin lograr revertir la diferencia en el marcador.

#FlagFootball uD83CuDFC8



¡POR UN PUNTO!



México uD83CuDDF2uD83CuDDFD cayó 35-34 ante USA uD83CuDDFAuD83CuDDF8 en el Flag Football Showcase uD83CuDDFAuD83CuDDF8, encuentro amistoso previo al Super Bowl uD83CuDDFAuD83CuDDF8



uD83DuDC49 Este año competirán en el Mundial de Düsseldorf uD83CuDDE9uD83CuDDEA por un boleto a @LA28 uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/Bo61Eb7rI4 — uD83CuDDF2uD83CuDDFD Central Olímpica uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@JJOO_MX) February 6, 2026

El encuentro inició de forma positiva para la escuadra azteca, cuando un drive culminó con una anotación de Diego Pérez Arvizu, quien además protagonizó la conversión para el 8-0. Pero Estados Unidos respondió de inmediato con un envío largo y la conversión, para igualar el encuentro en menos de 12 minutos de juego.

La selección mexicana se quedó corta en este duelo

Después de un intercambio de anotaciones, en el que México dejó escapar conversiones clave, los aztecas se fueron al descanso con ventaja de 22-14. En la segunda mitad, México parecía encaminado a ampliar su ventaja, pero el conjunto estadounidense cambió por completo el rumbo del partido con una intercepción que convirtió en anotación en el siguiente drive, dándole la vuelta al marcador.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? La tribuna más poderosa viajó miles de kilómetros



Familiares de los seleccionados dijeron presente en San Francisco para apoyar a lo grande en el duelo de flag football entre México uD83CuDDF2uD83CuDDFD y Estados Unidos uD83CuDDFAuD83CuDDF8.



uD83DuDCF9 @JorgeeBrioness pic.twitter.com/fAkNT3bgmL — Esto en Línea (@estoenlinea) February 6, 2026

El equipo mexicano reaccionó con un touchdown de Diego Villalobos, aunque nuevamente falló la conversión. Estados Unidos contestó con otra anotación y posteriormente Isaiah Calhoun interceptó el balón y concretó un pick six que terminó por sepultar las aspiraciones mexicanas.

Más allá del resultado, la Federación Mexicana de Futbol Americano destacó que el duelo sirvió como preparación y vitrina internacional para el representativo nacional. El partido también reavivó la histórica rivalidad entre ambas selecciones, que han protagonizado finales continentales y mundiales en los últimos años.

Fuente: Tribuna del Yaqui