México Rojo vs Puerto Rico EN VIVO; dónde VER las semifinales de la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Los Charros de Jalisco, enfundados en la jersey de México Rojo, buscarán continuar avanzando en la pelea por el título de la Serie del Caribe 2026 y, ya instalados en la ronda semifinal, se tendrán que enfrentar a los Cangrejeros de Santurce, representativo de Puerto Rico. Esta ronda es eliminatoria directa, por lo que el combinado que salga derrotado finalizará su participación en la justa internacional.

Cabe aclarar que República Dominicana fue el equipo que finalizó como el líder de la primera fase aunque con sus tres triunfos y un descalabro, empató con México Rojo. En teoría, el cuadro quisqueyano debía de haber sido asignado al segundo horario de la jornada, pero con Charros aún en la pelea, la programación estelar se le asignó a los dirigidos por Benjamín Gil, quienes fungen como el equipo local.

Esta será la segunda ocasión en la que Charros y Cangrejeros se enfrenten en la actual edición de la Serie del Caribe; la primera benefició al cuadro 'Tricolor' con una actuación fenomenal de Luis Fernando Miranda. El abridor de México Rojo trabajó por espacio de seis entradas en las cuales, solo permitió dos imparables sin recibir carrera, además de haber recetado cinco chocolates mientras que Eduardo Rivera cargó con el descalabro.

MAGISTRAL TRABAJO DE MIRANDAuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34uD83DuDCAAuD83CuDFFC

6IP?

5SOuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6B

2H/0RuD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/R925oAmdhm — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 4, 2026

En la cuestión ofensiva, también se tuvo a un jugador que se convirtió en clave para el valioso triunfo, ya que las tres carreras anotadas, cayeron con batazos de Michael Wielansky. El segunda base inauguró el marcador en la misma primera entrada con un batazo que provocó un error defensivo y, en el tercer rollo, amplió la ventaja con un doble que voló al jardinero izquierdo. La carrera de la sentencia llegó en el quinto inning con una línea que partió el diamante y se internó en la pradera central.

¡QUÉ NOCHE DE WIELANSKY!uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34

Va de 3-3 con 2RBI y batea .727AVGuD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/dKqRwprhDX — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 4, 2026

Horarios del México Rojo vs Puerto Rico

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Viernes, 6 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

A falta de confirmación oficial y por la rotación designada, el abridor por México Rojo sería Manny Bañuelos, quien buscará su primera victoria del certamen luego de haber sido derrotado ante República Dominicana en su primera participación. Por su parte, los boricuas enviarían a la loma a Daryl Thompson.

MATAR O MORIR CONTRA LOS BORICUAS, ¡A JUGAR CON TODO, MUCHACHOS!uD83DuDE24



uD83DuDCFATVC Deportes

uD83DuDCBBuD83DuDCF1YouTube LAMP

uD83DuDCFBFrecuencia Deportiva 1340AM

uD83CuDF9F?uD83CuDF9F?Disponibles en taquilla y https://t.co/vdRRWQrbAT pic.twitter.com/uMTA36qgam — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui