México Verde le repite dosis a República Dominicana y va a la final de la Serie del Caribe

Zapopan, Jalisco.- Estevan Florial conectó jonrón de tres anotaciones para encabezar un ataque de 13 imparables de los Tomateros de Culiacán y pitcheo combinado de seis lanzadores llevaron al equipo de México Verde a la Final de la Serie del Caribe de Jalisco 2026, tras imponerse por 9-4 a los Leones del Escogido de República Dominicana.

De esta manera, los subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico derrotaron por segunda jornada consecutiva a los quisqueyanos y ahora esperarán por el ganador del duelo entre México Rojo representado por los Charros de Jalisco y los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, para disputar la corona, el sábado.

¡LUCKY SEVEN! uD83DuDD25 Llegaron 4 carreras más para MÉXICO VERDE en la séptima alta uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2 pic.twitter.com/3rzy58ujKY — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 6, 2026



Después de que México Verde desperdiciara una gran oportunidad de tomar la delantera en la apertura del segundo episodio, donde llenaron las almohadillas sin out, fueron los melenudos los que se fueron al frente en el fondo de ese capítulo. Cumpliendo con la cábala beisbolera de "las carreras que no hagas", los dominicanos timbraron una rayita. Francy Cordero conectó doblete al prado derecho y después anotó con sencillo de Marco Hernández. Y en el tercer inning, los melenudos incrementaron su ventaja. Sócrates Brito recibió pasaporte gratis con dos fuera, se robó la segunda colchoneta y después anotó con error del segunda base Carlos Sepúlveda a batazo de Junior Lake.

DOMINICANA TOMA LA DELANTERA ??



Con este batazo de hit de Marco Hernández, Escogido inauguró la pizarra ??#Semifinal #SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/3aHobG70DI — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 6, 2026



Fue en el cuarto capítulo donde los Tomateros despertaron y le dieron la vuelta al marcador. Con dos fuera, Víctor Mendoza pegó de hit y Luis Verdugo recibió base por bolas, lo que marcó la salida del abridor dominicano, Oscar de la Cruz y el ingreso de Kenny Hernández, quien fue recibido con panorámico cuadrangular de Estevan Florial por todo el prado izquierdo, para poner 3-2 la pizarra.

Víctor Mendoza estuvo muy activo en los senderos



México Verde se despegó definitivamente en la apertura del sexto capítulo. Ahí, Joey Meneses se embasó con jugada de selección y Víctor Mendoza pegó de hit, entrando una carrera con sencillo de Luis Verdugo y la otra con elevado de sacrificio de Alí Solís.

Los dominicanos descontaron una carrera en la baja de ese episodio, donde Gustavo Núñez recibió pasaporte gratis con las bases llenas. Pero de nueva cuenta la escuadra azteca respondió y con cuatro anotaciones en la séptima, sentenciaron el encuentro.

Allen Córdoba abrió con sencillo y después de avanzar a segunda, Yadir Drake lo remolcó con sencillo al derecho; Meneses continuó con hit al prado derecho y en error del jardinero izquierdo Frenchy Cordeo a batazo de la 'La Chule' Mendoza, Drake anotó el 7-3. Verdugo remolcó dos más con doblete al jardín de en medio.

FLORIAL YA PUSO ARRIBA A MÉXICO VERDE uD83EuDD2F



Estevan Florial desapareció la pelota por el jardín izquierdo y produjo tres carreras con las que @clubtomateros le dio la vuelta a la pizarra uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2 pic.twitter.com/lqMCIXoFBC — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 6, 2026



Leones agregaron otra carrera en la octava entrada, donde Gustavo Núñez remolcó a Marco Hernández con sencillo al jardín central, pero ya no les alcanzó y quedaron eliminados del clásico caribeño y ahora habrá nuevo campeón.

David Reyes inició el encuentro, pero se fue sin decisión. Anthony Gose (2-1) fue el ganador en labor de relevo de un tercio y dos imparables. Después desfilaron Norman Elenes, Sasagi Sánchez, Rafael Córdova y Lupe Chávez. Kenny Hernández (1-1) fue el derrotado en una entrada y un tercio, para un hit y una carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui