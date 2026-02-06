México Verde vs República Dominicana; dónde ver EN VIVO las semifinales en la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Luego de la intensidad con la que se disputó la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, los cuatro mejor posicionados avanzaron a las fases de eliminación directa desde donde buscarán alcanzar el centro internacional. Al combinado de México Verde (Tomateros de Culiacán) le tocará enfrentarse a República Dominicana en el duelo que dará inicio a las semifinales de la justa caribeña.

Cabe resaltar que el equipo dominicano finalizó como el líder del Round Robin (primera fase del torneo), por lo que le tocará enfrentarse a México Verde, cuarto peldaño en la clasificación. Si bien República Dominicana encabezó la tabla, jugará en el primer horario de la jornada, ya que la programación estelar le será asignada a México Rojo (Charros de Jalisco) al fungir como equipo local de la Serie del Caribe 2026.

Esta será la segunda ocasión en la que estos dos conjuntos se encuentren en la edición actual y los antecedentes inmediatos favorecen al equipo 'Tricolor'. Con marcador de 10 carreras por 7, México Verde doblegó a República Dominicana, quitándoles el estatus de invicto que mantenían hasta antes del jueves 5 de febrero.

MÉXICO VERDE LE ARREBATÓ EL INVICTO A DOMINICANA EN EL ÚLTIMO JUEGO DEL ROL REGULAR uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/5ApkNli7St — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 6, 2026

En dicho encuentro, Anthony Gose pudo tener un regreso a su forma estelar y se llevó la victoria al retirar una entrada sin permitir daño alguno, mientras que Conner Greene fue quien cargó con el descalabro. José Guadalupe Chávez se anotó su segundo salvamento del certamen al bajar la cortina con éxito, retirando el noveno capítulo sin mayor novedad.

El juego comenzó cuesta arriba para el conjunto mexicano, ya que en la misma primera entrada, batazos de Sócrates Brito y Cristhian Adames abrían el marcador a tres por cero; la respuesta nacional llegó en el tercer rollo con un cuadrangular de dos carreras por parte de Allan Córdoba, pero Franchy Cordero y Jimmy Paredes abrían la ventaja dominicana por la misma vía. México Verde anotó por tres entradas consecutivas y el batazo final fue un cuadrangular de dos rayitas, cortesía de Estevan Florial.

ESTEVAAAAN FLORIAAAAAL uD83DuDD25uD83EuDD2F



Batazo GIGANTESCO de Florial por el jardín derecho para poner la pizarra 10-7. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2 pic.twitter.com/m9mmm0vBjn — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) February 6, 2026

Horarios del México Verde vs. República Dominicana

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Viernes, 6 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

EL PRIMER ENFRENTAMIENTO DE LAS SEMIFINALES: uD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDD9AuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDFE2



Boletos ya disponibles en https://t.co/L7ALrlko01 pic.twitter.com/F3w8I9WqyX — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui