Naranjeros de Hermosillo tiene amargo debut en casa en la Liga Mexicana de Softbol 2026

Hermosillo, Sonora.- Por fin la fiesta de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) femenil llegó al Fernando Valenzuela, ya que este jueves 5 de febrero por la noche, el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo hizo su debut en casa ante las Olmecas de Tabasco.

Aunque fue una fiesta en la H por la ceremonia inaugural, el resultado no fue el esperado por el equipo y la afición, ya que las locales cayeron 3-0 en el primero de la serie. Con este descalabro, las sonorenses sumaron su sexta derrota, a cambio de solamente un par de victorias.

Acciones

La escuadra visitante fue quien atacó primero al inicio, ante los lanzamientos de la abridora Shiono Oguri, cuando McKenzie Clark timbró en error de la segunda base Mariana Rodríguez con una línea de Alyssa García. Aunque Naranjeros Softbol Femenil amenazó en la parte baja del segundo episodio cuando colocó corredora en la intermedia, la lanzadora Dontaysha Gobourne ponchó a Ximena Piri y Uxua Modrego y salió del problema.

Isaac Paredes lanzó la primera bola

Las Olmecas volvieron a atacar en la parte alta del sexto inning gracias a metrallazo de dos carreras de Shaylan Whatman ante los lanzamientos de Shiono Oguri, que tuvo una amarga presentación ante la afición, cargando con el descalabro, lanzando toda la ruta donde permitió tres carreras.

Por su parte, el triunfo fue para Dontaysha Gobourne, quien mantuvo apagada la ofensiva naranja, tiró juego completo blanqueando, donde solamente permitió par de hits y ponchó a cinco rivales, firmando una de las mejores salidas de la actual temporada en la LMS.

Cabe destacar que este viernes 6 de febrero concluirá la serie en Hermosillo con el segundo duelo a partir de las 20:00 horas, tiempo de Sonora, y será transmitido a través de Naranjeros Network en las redes sociales de Naranjeros Softbol Femenil y el canal de YouTube de Club Naranjeros.

Naranjeros debutó en casa

Hasta el momento se mantienen los Diablos Rojos del México Femenil como el mejor equipo de la temporada, con una marca de ocho victorias y una sola derrota, misma que fue ante los Naranjeros de Hermosillo hace una semana en el inmueble de la Ciudad de México.

